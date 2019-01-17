专访：洪森首相访华将为中柬两国关系发展注入新动力——访中国驻柬埔寨大使王文天

中国驻柬埔寨大使王文天16日在金边接受新华社记者采访时说，柬埔寨首相洪森即将对中国进行的访问将推动打造中柬政治互信“深化版”、务实合作“升级版”、人文交流“拓展版”、执法安全合作“加强版”，为两国全面战略合作伙伴关系更好更快发展注入新动力。

王文天说，应李克强总理邀请，洪森首相将于1月20日至23日对中国进行正式访问。此访是洪森首相2019年首次出访，不仅将为今年两国关系发展实现开门红，也将为开启中柬关系下一个60年开个好头。

王文天表示，中柬进一步加强合作具体聚焦四大领域：一是深化政治互信，加强战略沟通，促进治国理政经验交流，为构建中柬具有战略意义的命运共同体提供强大助力；二是升级经贸合作，加快“一带一路”倡议同柬“四角战略”对接，在基础设施建设、贸易、投资、农业等领域扩大务实合作，实现互利共赢；三是拓展人文交流，加强两国青年、旅游、文化等领域合作，增进两国人民间互信了解，增进中柬民心相通；四是加强执法安全合作，深化在打击跨境犯罪、非法网络赌博、电信诈骗、人口拐卖、禁毒等领域合作，为两国关系发展和“一带一路”建设提供坚实保障。

王文天说，刚刚过去的2018年是中柬建交60周年。60年来，中柬相互扶持，患难与共。两国友好深入人心，在柬随处都能体会到柬人民对中国人民的友好和热情。中国网民把柬埔寨称为“柬钢”，意为两国友谊像钢铁一样坚固，是中柬关系的生动写照。

王文天表示，2019年是中柬建交第二个60年的开局之年，两国关系站在新的历史起点上，呈现以下特点：一是政治高度互信是有力保障。中柬友好得益于两国领导人的高度政治互信和强有力战略引领。两国高层像走亲戚一样常来常往，为双边关系发展提供了政治保障。二是经贸务实合作是强大动力。中柬发展战略高度契合，经济发展高度互补，尤其是近年来中柬在推进以共建“一带一路”为平台的经贸合作方面取得重大进展，推动两国关系不断走深走实。三是人文友好交流是深厚根基。中柬友好扎根于两国人民文化相通、民心相亲。四是国际地区合作是重要支柱。中柬在国际地区问题上拥有广泛共识，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上始终相互理解、相互支持，共同维护地区和平稳定和发展大局。

王文天说，西哈努克太皇曾经动情地说：“柬中之间长期牢固的友谊，像一朵永不凋谢的鲜花，永远开放在晴朗的天空下。”双方领导人在不同场合经常称对方为“铁杆朋友”，所谓铁杆朋友就是能在关键时刻顶住压力，坚定维护对方核心利益和重大关切。这些都为中柬全面战略合作伙伴关系取得长足发展提供了重要政治保障，也为中柬打造牢不可破的具有战略意义的命运共同体提供了重要政治基础。（新华社记者 毛鹏飞、高炳南）

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