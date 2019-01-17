中国家电家居企业加快布局欧洲市场

在正在举行的德国科隆国际家具展上，海尔、曲美、慕思等中国知名家电和家居企业吸引大量关注。中国品牌正在加速欧洲市场布局，提升品牌的海外知名度。

位于展会10号馆的北欧品牌思特莱斯展室内，以舒适感闻名的豪华躺椅和沙发像往年一样吸引了众多专业客商。与以往不同的是，与这些客商进行洽谈的服务团队中多了几位中国人，他们来自去年成功收购这一品牌的曲美家居集团。

曲美家居集团副总裁吴娜妮对新华社记者说，以往中国家居企业大多是做国际知名品牌背后的代工商，如今曲美通过海外并购解决了出口渠道问题。她说：“随着我们对国外市场需求了解的加深，未来将逐步尝试更多外销方式，包括在海外开设曲美品牌店。”

中国寝室用品品牌慕思今年再次出现在科隆会展中心大牌云集的9号馆。据了解，2014年年底开业的慕思科隆店经过几年摸索，去年业绩突飞猛进，2018年前11个月销售额增幅超过120%。

慕思（德国）有限公司经理何宇说：“我们深知要在欧洲市场立足有很大难度，但打造品牌需要时间和不懈努力，只有经历了这种严格检验我们才能真正成为国际品牌。”

中国家电巨头海尔今年首次出现在展会上。海尔（德国）公司总经理托马斯·维特林告诉新华社记者，海尔在本次展会上推出的一款智能冰箱售价高达3999欧元，这几乎是德国著名家电品牌米勒同类产品的两倍，这说明海尔在欧洲已步入高端品牌行列。

维特林表示，海尔将在欧洲地区投资10亿欧元用于扩大营销。2018年海尔还宣布收购意大利家电企业坎迪，目的之一就是强化海尔在欧洲市场的布局，壮大海尔旗下全球品牌集群。

德国科隆国际家具展被业界公认为国际三大家具展之一，本届展会于1月14日至20日举行。主办方公布的数据显示，去年科隆国际家具展接待专业观众达12.5万人次。（新华社记者 邵莉）

(责编：赵艳(实习生)、樊海旭)