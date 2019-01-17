泰国曼谷雾霾污染严重　政府全力应对

泰国首都曼谷连日来PM2.5浓度超标，雾霾污染严重，政府采取向民众派发防尘口罩、实施人工降雨、车辆使用环保型燃油等多项应对措施。

泰国总理巴育16日说，曼谷雾霾来源主要是车辆尾气排放，交通部已敦促车主使用环保型b20生物柴油，能源部将督促加快生产这种柴油。同时政府将查处排放黑烟的车辆，并令有关部门严加治理工厂和建筑工地排放的空气污染物。

巴育呼吁民众不要惊慌，目前曼谷的PM2.5峰值浓度并未达到每立方米200微克的危险级别。

污染控制厅官员说，如曼谷空气粉尘含量持续不降，政府将采取禁止使用不达标燃油、车辆限行等措施。

为了应对雾霾污染，泰国政府日前向曼谷重度污染区域的民众派发N95防尘口罩，并宣布若发现有囤积防尘口罩并哄抬物价者，将判处7年监禁。工业部也加紧对石磨厂、水泥厂、沥青厂等全国1.4万多个高排污量工厂进行排查。

曼谷接连多日被雾霾笼罩，13日的空气质量指数（AQI）达394，能见度不足1公里，重污染天气一度造成海陆空交通混乱。气象部门预测近日曼谷将迎来降雨，但空气质量仍将处于“对身体造成危害”的水平。

据悉，柴油车排放的尾气是造成曼谷空气污染严重的主要原因，其次是农民焚烧农作物和工业排污。（陈家宝）

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