中国驻泰大使馆提醒春节期间来泰中国游客注意事项

人民网曼谷1月17日电（记者 孙广勇）春节假期将至，中国驻泰国大使馆预祝来泰中国游客新春快乐，并特别提醒注意以下事项：

一、做好充分行前准备，提前购买保险。

出行前请提前了解泰有关目的地情况，建议开通手机国际漫游或携带随身Wifi，确保通讯畅通。

安排住宿时，请通过正规渠道预订有合法营业资质且靠近繁华地段的酒店。

如需办理落地签证，请提前准备好返程机票、酒店订单等必要材料，同时准备好10000泰铢/人或20000泰铢/户的现金，以备查验，确保顺利入境。

泰国医疗费用较高，请提前购买好旅游意外保险和医疗保险。

二、注意涉水安全，谨慎参与水上项目。

涉水安全风险是来泰旅游面临的最大安全风险，中国游客在泰溺水身亡案件时有发生，请务必对此高度重视，切莫大意。

请提前了解当地天气海况，如风大浪急、海况危险，泰方会在海滩上插红旗，表示禁止游客下海，请务必遵守。

在空腹、饱餐、醉酒、极度疲劳等身体状态下切勿冒险下水，也不要在非工作时间进入酒店泳池游泳，以免酿成悲剧。

切勿冒险参与涉水项目，乘坐快艇、游船应全程穿戴好救生衣，参加浮潜项目危务必听从专业人士指导培训，确保安全。

三、遵守交通规则，确保出行安全。

泰国普遍车速较快，车辆右舵左行，与国内交通习惯相反，过马路时务必小心。

乘坐大巴、面包车或出租车，务必系好安全带。“摩的”及嘟嘟车虽快捷方便，但对乘客缺乏必要安全保护，请谨慎选乘。如选择打的，应事先确认打表计费，记下车牌和司机执照号码，乘坐过程中看好随身物品。

在泰国租驾摩托车、汽车要谨慎。如确需租驾，务必持有泰国驾照或国际驾照，否则发生事故将承担全责。请不要将自己的护照等重要证件抵押给商家，防止影响后续行程。

泰国北部、南部山多坡陡，路况复杂，请格外小心。

四、注意遵守烟酒携带规定。

泰国法律规定，每名游客仅允许携带1条烟（200支烟或250克烟草）和1瓶酒（不超过1公升）入境。同时请注意不要将多人的烟酒放在一人行李内，或在机场区域内交由一人保管，否则会被视为超量携带，需缴纳罚款。另外，在各国（包括泰国）机场免税店内购买的烟酒同样受上述规定限制。

五、妥善保管重要物品，注意人身安全。

请妥善保管好护照、手机、钱包等重要物品，财不外露。外出时，背包靠里侧斜挎，防止飞车抢包。深夜外出，应尽量结伴而行，打车时记下车牌号及司机执照号码，不去偏僻或情况复杂的街区。

六、文明出行，树立良好形象。

在泰期间遵守当地法律法规和风俗习惯，做到文明有序、礼貌谦让。遇到问题应理性依法解决，避免与他人发生激烈争执。

参观寺庙、王宫时，应着装整齐得体，不可穿无袖背心、短裙或短裤。进入佛殿要脱鞋，不可触摸或攀爬佛像拍照。

女性不可太过靠近僧侣，不可和僧侣有肢体接触，如递东西，应用布包好后递送或委托男士递送。如对僧侣拍照，应事先征得同意，事后表示感谢。

不可触摸他人头部，坐、卧或购物都不可用脚指向人或商品。

如遇紧急情况，请拨打下列电话寻求帮助：

泰国报警电话191

旅游警察热线1155（有中文服务）

中国驻泰国使馆领保电话02-245-7010

中国驻清迈总领馆领保电话081-882-3283

中国驻宋卡总领馆领保电话081-766-5560

中国驻孔敬总领馆领保电话080-936-6070

中国驻宋卡总领馆驻普吉领事办公室领保电话094-595-6158

中国外交部全球领保服务应急呼叫中心24小时热线0086-10-12308、0086-10-59913991

(责编：崔越、樊海旭)