新华国际时评：突破“脱欧”困境需要智慧与人和

英国“脱欧”大戏继续上演。在16日晚反对党工党发起的对政府不信任投票中，特雷莎·梅政府闯关成功，暂时躲过倒阁和大选。然而，“脱欧”仍面临进退维谷的困境。

“脱欧”陷困境，因其进程目前似乎面临无解的尴尬。“脱欧”方案不外乎有协议“脱欧”、无协议“脱欧”、不“脱欧”及其可能引发的“二次公投”，但英国各大政治势力诉求迥异，众口难调：一方面，绝大多数反对派把后几种可能性都予以排除，要求有协议“脱欧”，但又反对当前版本的英欧“脱欧”协议；另一方面，现阶段欧盟一再拒绝更改已达成的“脱欧”方案。

突破“脱欧”困境需要智慧。扛过议会不信任投票之后，特雷莎·梅须在21日前提出“替代方案”，并再度提请议会表决。时间紧，任务重——在议会不支持、欧盟不妥协的条件下，要找到两方均接受的“替代方案”，考验特雷莎·梅的政治智慧。

许多英国议员们在辩论中多次强调，在经历英国史上执政党议会投票最大惨败之后，特雷莎·梅必须对部分“红线”做出妥协，其中最核心的便是关于北爱尔兰边境的“备份安排”。然而，既然是“红线”，想要进行调整，势必触动各方利益，受到英吉利海峡两边、英国国内各大政治势力的掣肘。

突破“脱欧”困境更需人和。接下来，特雷莎·梅需要再度寻求欧盟援手，没有欧盟方面的“配合”，“脱欧”难题无法得到解决。迫在眉睫的是，特雷莎·梅需与欧盟“里应外合”，让“替代方案”顺利通过议会二次表决。尽管在首轮投票前，欧盟领导人曾致函梅政府，再度澄清在北爱边境“备份安排”方面的立场，但显然未达到英国议员们的预期。舆论认为，倘若此次欧盟同意给“备份安排”设定期限，二次表决的通过率可能大大提升。

话说回来，特雷莎·梅也并非完全无牌可打，无协议“脱欧”应该是其最后的“杀手锏”。尽管英欧双方都声称已做好无协议“脱欧”的充分准备，但两伤结局谁都不愿看到。关键时刻，特雷莎·梅有可能会亮出无协议“脱欧”这张底牌，逼反对方做一些让步。

随着法定“脱欧”期限日趋临近，与时间赛跑的特雷莎·梅需要尽快“出招”，英吉利海峡两边的新一轮博弈又将开启。（新华社记者 杨晓静、桂涛）

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