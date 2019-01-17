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政府停摆持续 美众议长建议特朗普推迟发表国情咨文

2019年01月17日08:39  来源：中国新闻网
 

美国众议院议长南希·佩洛西(Nancy Pelosi)16日致信总统特朗普，建议他将原定于1月29日发表国情咨文推迟到政府重启之后。

按照惯例，美国众议院议长每年年初会邀请总统到国会作年度报告，阐述政府新一年的施政方针。

当地时间1月3日，美国新一届国会开幕。民主党人南希·佩洛西当选国会众议院议长。图为佩洛西当天出席众议院议员宣誓仪式。中新社记者 陈孟统 摄

佩洛西在信中说，鉴于特勤局和国土安全部两大负责安全事务的关键部门，因政府停摆而陷入困境。“如果政府不能在本周内重启，我建议我们在停摆结束之后，再共同确定发表国情咨文的合适日期。”

佩洛西还称，作为替代方案，特朗普可考虑以书面形式发表国情咨文。她引述史实说，在美国历史上总统曾以书面形式向国会提交国情咨文。而且自1977财政年度开始现代预算以来，政府在停摆期间从未发表过国情咨文。

截至中新社记者发稿时，白宫尚未就此作出回应。美国国土安全部部长柯尔斯顿·尼尔森(Kirstjen Nielsen)当天通过社交媒体表示，国土安全部和美国特勤局已做好充分准备，支持和保障总统能照常发表国情咨文。

美国政府部分停摆进入第26天。白宫与民主党围绕边境墙预算的僵局仍无妥协迹象。包括国土安全部在内的9个联邦政府机构受此影响，于去年12月22日凌晨开始陷入停摆。

美国媒体认为，佩洛西此举向特朗普传达了两个信号：国会是独立于行政机构的权力分支，总统为边境墙预算不惜让政府“关门”的做法将对其自身产生影响。“最平凡的语言有时恰是最强有力的政治表达。”美国有线电视网(CNN)如是评论。(记者 陈孟统)

(责编：赵艳(实习生)、樊海旭)
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