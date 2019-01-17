黄飘莹所在的班级中，同学分别来自23个国家。

这是2018欧中青年领袖论坛部分组织者的合影。中国学子成为积极参与者和组织者。其中左一为王任鑫，左三为黄飘莹。

胡辉君参加2017中国-中东欧国家中小企业合作对接会，担任翻译工作。

一带一路开启了众多参与国家对话、沟通、合作之门。其中一个现象是，促进沟通交流的平台活动越来越丰富活跃。在这些活动中，随处可见年轻学子的身影。2018年5月，2018欧中青年领袖论坛在匈牙利举办，3名来自中国的学子在其中发挥了重要的作用。

黄飘莹：

想走遍一带一路沿线的国家和地区

一个倡议催生多个平台，一个平台成为一个契机，一颗种子结出万千花果。黄飘莹攻读的是欧盟旅游管理硕士，在硕士课程的期间，她分别在丹麦、斯洛文尼亚、西班牙学习；第四学期将赴美国亚利桑那州立大学进行学术访问。结合“一带一路”建设，她开始关注可持续发展、气候变化、区域发展、智慧城市等领域，对粤港澳大湾区等规划，黄飘莹也情有独钟。

“在留学期间，我曾去过20多个欧洲国家的100多座城市；研究了这些城市社会发展政策，包括商业环境、历史文化对艺术创作、民族关系和社会发展影响。接下来几年，我想走遍“一带一路”沿线的几十个国家，并以青年学者的身份调研，记录并撰写文章。”对于个人未来发展，黄飘莹有着清晰的规划。

2018年5月，黄飘莹参加了欧中青年领袖论坛，并作为经济委员会的主席，主持了围绕中国和16个中东欧国家的“模拟16+1”中欧领袖论坛，共同起草了“模拟16+1”联合宣言。借此机会，黄飘莹对青年如何有效参与“一带一路”建设以及如何协调中国和欧盟的关系等问题进行了深入思考。

此外，黄飘莹还参加了2018年3月在德国柏林举办的国际旅游交易会、10月在希腊塞萨洛尼基举办的第八届丝绸之路旅游国际会议和11月在西班牙巴塞罗那举办的2018全球智慧城市大会。黄飘莹将自己的毕业论文聚焦在旅游产业上，力图分析出产业集聚过程中如何提高相关者的满意度。黄飘莹说：“我希望借此机会，以文化旅游为抓手，推进‘一带一路’参与国家之间的青年人密切合作。”

受欧中青年领袖论坛启发，现在匈牙利布达佩斯考文纽斯大学攻读公共政策与管理专业攻读硕士的胡辉君，也萌发了参与“一带一路”建设、充当文化交流使者的愿望。

在国内就读外语专业期间，胡辉君获得了国家留学基金委公派留学资格，并成为中国驻匈牙利大使馆教育组全匈学联就业信息部成员。在此期间，她也获得了在中国商务部投资促进局欧洲代表处的实习机会。基于这些经历，她还获得了2018欧中青年领袖论坛奖学金。

胡辉君：

以语言为纽带参与一带一路交流

谈到自己的想法，胡辉君表示：“我之前的梦想是在外事领域工作。读本科期间，机缘巧合地去念了工科；毕业时选择了跨行业读翻译硕士，这也算是在坚持一直以来的梦想。现在，我在攻读第二个硕士学位，专业是公共政策与管理。念着念着，就打算继续读博士，感觉对公共政策与管理研究人才都很有兴趣。”谈及未来发展，胡辉君表示：“将增进对‘一带一路’的认识及理解，搭建自身的学术知识体系，为实际政策制定与评估提供有效帮助。”

胡辉君与“一带一路”建设的缘分，更多的是源于“做翻译”。她多次担任高级会议的译员，如第六届中国-中东欧国家领导人峰会（布达佩斯）分论坛、四川省“一带一路”经贸合作促进会赴印尼商务考察、陕西省推进“一带一路”战略合作推介会（成都）、布达佩斯-“一带一路”文化经贸推介会等。

在第六届中国-中东欧国家领导人峰会（布达佩斯）分论坛上，胡辉君还见到了李克强总理、王毅外长和外交部高级翻译张璐，亲耳聆听了国际舞台上的“中国声音”；在赴印尼考察期间，她还受到印度尼西亚副总统的接见。这些经历，都让这个年轻人非常兴奋：“这简直太酷了。做翻译这件事真的会让人‘着魔’。这也正是不同文化交融带来的魅力。”

王任鑫：

搭建一带一路沿线青年交流平台

2018年5月3日，2018欧中青年领袖论坛在匈牙利佩奇市举办。来自中国、英国、瑞士、斯洛文尼亚、挪威、意大利、奥地利和俄罗斯等国40多所高校的100余名学生代表受邀参会。学子王任鑫是这一青年交流平台的重要策划、组织者。

谈起成立这个论坛的原因，王任鑫十分感慨：“这首先源于我充满激情的内心”。王任鑫在天津的一所院校读大学本科；随后，来到匈牙利佩奇大学留学。

“还有一个原因，是想打破多元背景下的文化隔膜。”在3年多时间里，他获得了去印度、俄罗斯、加纳的实习机会，也在许多国家参与过青年交流活动。在不断扩大自己学习空间的过程中，王任鑫意识到，不同民族、宗教和多元文化间相互尊重的重要性，于是成立一个国际青年对话组织的想法应运而生。

这个想法得到了匈牙利当地侨领的大力支持。最终佩奇市政府和佩奇大学也成为活动的重要主办方，“一带一路”智库察哈尔学会、牛津学联和未来论坛理事会参与其中。在2018年的论坛中，“16＋1”会议是最大的亮点。各国青年围绕欧中两地的高等教育、投资政策、政商合作进行了深入的讨论，并通过了《佩奇青年宣言》。这次活动也被称为多边合作的“青年版”。王任鑫表示：“希望这一机制未来能够不断完善，涵盖日本、韩国、英国等更多的国家和地区，成为‘一带一路’重要的青年交流平台。”

（本版照片均由受访者提供，插图来源于网络）

(责编：罗冰倩(实习生)、樊海旭)