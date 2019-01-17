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特蕾莎·梅政府挺过不信任动议 21日将交脱欧B计划

2019年01月17日08:31  来源：中国新闻网
 

综合报道，英国议会16日经投票表决，否决了对英国政府的不信任动议，特雷莎·梅保住首相席位。她表示，政府将在21日提交脱欧协议被否决后的替代计划（B计划）。

特雷莎·梅政府挺过不信任投票

英国议会15日晚间以202票支持、432票反对，否决特雷莎·梅与欧盟达成的脱欧协议草案，工党党魁科尔宾随后对特雷莎·梅政府提出不信任动议。

英国议会16日表决工党对特雷莎·梅政府提出的不信任动议，有306位议员投下赞成票，325位议员反对，特雷莎·梅惊险过关，可续任首相。

特雷莎·梅稍早表示，她有信心政府会挺过不信任投票，一旦尘埃落定，她就会开始脱欧的进一步协商。

内阁将于21日提交新脱欧方案

特雷莎·梅确认，内阁将于1月21日提交脱欧协议草案被否决后的解决计划。

她在议会的不信任投票获胜后表示，已邀请各政党领袖在晚间会面，希望能突破英国脱欧问题的僵局。特雷莎·梅告诉议会：“我们有责任找到能够获得下议院支持的出路。”

特雷莎·梅说：“为达此目的，我已建议资深国会议员和政府代表在今后几天举行一连串会议。我也要邀请国会各党领袖分别与我会面，这些会晤就从今晚开始。”

特雷莎·梅的发言人表示，政府仍不排除英国无协议脱欧的可能性。他说：“首相的态度非常明确，英国民众已投票决定脱欧，我们希望能达成协议后脱欧，但她也决心实现英国民众的决定，就是在今年3月29日脱离欧盟。”

(责编：赵艳(实习生)、樊海旭)
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