中国开放的大门越开越大（人民要论）

赋予海南经济特区改革开放新的使命，是习近平总书记亲自谋划、亲自部署、亲自推动的重大国家战略，是彰显我国扩大对外开放、积极推动经济全球化决心的重大举措。图为海南省海口市风光。(海南日报记者 李幸璜 摄)

内容提要：按照党的十八届三中全会制定的新时代全面深化改革蓝图，我国加快建立开放型经济新体制，推动形成全面开放新格局，国际影响力空前提升。5年多来，我国在打造国际一流营商环境方面取得明显成效，跨境投资大国的地位更加稳固，对外投资大国的地位日益凸显；培育参与国际合作竞争新优势，大力建设世界贸易强国；在全球经济治理体系中的角色发生重大转变，正从国际经贸规则的学习者、接受者转变为倡议者、贡献者。

开放是国家繁荣发展的必由之路。党的十八届三中全会制定了新时代全面深化改革蓝图，提出构建开放型经济新体制。党的十八届三中全会以来，面对世界百年未有之大变局，以习近平同志为核心的党中央审时度势、科学决策，对标高水平国际经贸规则，推出一系列重大对外开放新举措，推动形成全面开放新格局；积极参与全球经济治理，为全球经济治理改革贡献中国智慧。5年多来，我国开放的大门越开越大，国际影响力空前提升。

深化跨境投资体制改革，打造国际一流营商环境

深化跨境投资体制改革是构建开放型经济新体制的重要内容。5年多来，我国在跨境投资领域推出一系列重大举措，在打造国际一流营商环境方面取得明显成效。

建立自由贸易试验区，为构建开放型经济新体制探路。自2013年批复成立中国（上海）自由贸易试验区至今，我国分四批建立了12个自由贸易试验区，并且提出探索建设海南自由贸易港。自贸试验区对接高标准国际经贸规则，坚持以制度创新为主线，在贸易投资自由化便利化、政府职能转变等方面大胆探索，形成一大批可复制可推广的制度创新成果，有力推动了营商环境改善。

实行准入前国民待遇加负面清单的外商投资管理新体制，自主推进投资自由化便利化。上海自贸试验区负面清单从2013年版的190条减少至2018年版的45条。全国范围的《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2018年版）》已将限制性措施减少至48条。近两年，国务院密集制定出台扩大利用外资的新政策，在推进投资自由化便利化、投资促进与保护等多个方面出台多项举措，在金融、汽车等领域主动宣布一系列扩大开放政策，受到国际投资者高度评价。

持之以恒改善营商环境。按照党的十八届三中全会的要求，我国将“着力构建稳定、公平、透明、可预期的营商环境”作为构建开放型经济新体制的重点。结合“放管服”改革，从加强知识产权保护到实现内外资企业平等竞争，从减税降费到提高投资便利化水平，各个地区开展了广泛深入的改革创新，我国营商环境明显改善。在世界银行发布的全球营商环境排名中，我国从2013年的第九十六位快速上升至2018年的第四十六位。

深化跨境投资体制改革，使我国跨境投资大国的地位更加稳固。在全球跨境投资大幅回落的背景下，我国成为一道亮丽风景。2017年全球跨境投资总量下降23%，我国吸收外资逆势增长1.9%，达1363.2亿美元，居全球第二位。2018年上半年全球跨境投资总量下降41%，我国吸收外资683.2亿美元，同比增长4.1%，居世界第一位。外商投资结构不断优化，服务业吸收外资占比从2013年的53.2%提升至2017年的72.8%。与此同时，我国对外投资大国的地位日益凸显。2017年，我国对外直接投资流量为1582.9亿美元，是2012年的1.8倍，连续5年位居对外投资额世界前3名。2017年我国对外投资存量达到1.81万亿美元，是2012年的3.4倍，居全球第二名，比2012年上升了11名。越来越多的发展中国家把吸引中国投资作为推进本国工业化的重要助力。

以建设贸易强国为目标，培育国际竞争新优势

我国是世界货物贸易第一大国，近年来又成为世界第二大服务贸易进出口国。根据对外贸易新形势，5年多来，我国大力推进国际市场布局、国内区域布局、商品结构、经营主体、贸易方式“五个优化”，加快外贸转型升级基地、贸易平台、国际营销网络“三项建设”，培育参与国际合作竞争新优势，努力建设世界贸易强国。

增强出口竞争力，不断提升国际市场份额。针对2008年国际金融危机后外需低迷和我国处于比较优势转换期的新形势，我国出台一系列稳外贸政策举措，降低外贸企业成本，改善贸易融资条件，推动加工贸易转型升级，大力发展服务贸易，不断增强我国对外贸易竞争力。我国货物出口的国际市场份额从2012年的11.2%上升至2017年的12.8%。

积极开拓新市场，推进市场多元化。我国出口市场长期以发达经济体市场为主。近年来，我国高度重视与发展中国家的经贸合作，以“一带一路”倡议、中非合作论坛、中拉合作论坛等为引领，鼓励支持企业开拓新兴市场，对发展中国家市场出口占全部出口的比重明显提高，已经接近一半。

加快外贸转型升级，提升优化外贸结构。我国出台多项举措，培育与增强以技术、品牌、质量和服务为核心的国际竞争新优势，有力促进了外贸结构优化升级，服务贸易特别是新兴服务占全部外贸的比重持续提升。出口产品结构进一步优化，2017年机电产品出口1.32万亿美元，占出口总额的58.38%；高新技术产品出口占出口总额的29.49%。民营企业出口占比由2012年的37.6%提高到2017年的46.6%，超过外资企业成为第一大出口主体。具有自主品牌、自主知识产权、自主营销渠道以及高技术、高附加值、高效益的产品出口增速高于传统商品。跨境电子商务、市场采购贸易等新业态快速发展，成为新的增长点。

扩大市场开放，彰显中国机遇。我国高举自由贸易大旗，大力推进贸易自由化便利化，让世界分享中国发展机遇。2018年，我国主动把平均关税水平从上年的9.8%降到7.5%，与有的国家单边提高关税形成鲜明对比。高规格举办首届中国国际进口博览会，以减单证、优流程、提时效、降成本为发力点，推进跨境贸易便利化改革，持续放宽市场准入。货物与服务进口明显增加，在更好满足国内产业升级、消费升级需求的同时，也让世界更好地分享中国机遇。

以人类命运共同体理念为引领，积极参与全球经济治理

近年来，全球经济治理体系进入加速调整期，贸易保护主义、单边主义有所抬头。我国秉持人类命运共同体理念，大力倡导并主动践行开放合作，积极参与全球经济治理体系变革，引领全球经济治理体系朝着开放包容、公正合理、合作共赢方向演进。我国在全球经济治理体系中的角色发生重大转变，正从国际经贸规则的学习者、接受者转变为倡议者、贡献者。

积极参与并推动国际经贸体系改革完善。坚定维护多边贸易体系的权威性，积极参与世界贸易组织新协定谈判，推动达成并接受世界贸易组织《贸易便利化协定》。加强与其他主要经济体合作，为改革完善世界贸易组织提出方案、贡献智慧。成功主办2014年亚太经合组织领导人非正式会议、2016年二十国集团领导人杭州峰会、2017年金砖国家领导人厦门会晤、2018年中非合作论坛北京峰会等，充分发挥东道国作用，推动形成多项制度性成果，对全球经济治理体系完善产生了深远影响。

积极参与国际金融治理体系，不断提升制度性影响力。2018年增资之后，我国在世界银行的投票权份额达到5.71%，提升了1.26个百分点，是世界银行第三大股东国。2016年10月1日，人民币正式加入国际货币基金组织特别提款权（SDR）货币篮子，所占权重位列第三，为10.92%。2014年7月15日，金砖国家新开发银行正式成立并将总部设于上海。我国倡导成立亚洲基础设施投资银行，总部设于北京，是首个由中国发起设立的多边金融机构。

倡导并大力推动“一带一路”建设。习近平主席于2013年提出的“一带一路”倡议，目标宏大，内容丰富，覆盖国家与人口众多。5年多来，以共商共建共享原则为引领，在基础设施建设与互联互通、产能合作与园区建设、贸易投资与金融合作等广泛领域均取得超预期成果，为合作各国带来了实实在在的收获。“一带一路”倡议及其核心理念被纳入联合国、二十国集团、亚太经合组织、上合组织等的成果文件。截至2018年9月，中国已与参与“一带一路”建设的105个国家和29个国际组织签署了149份政府间合作文件。

积极推进自由贸易区安排。自由贸易区日益成为全球治理的重要平台。我国已与25个国家和地区达成17个自贸协定。其中，2013年以来达成6个自贸协定、3个自贸升级协定。目前，我国正在积极推进《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）、中日韩、中国与海合会等多个自贸安排的谈判，还在与巴基斯坦、新西兰、韩国等国开展自贸协定升级谈判。

（作者为国务院发展研究中心副主任）

《 人民日报 》（ 2019年01月17日 09 版）

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