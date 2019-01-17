“特殊与差别待遇”是世界贸易组织的重要基石（新知新觉）

为了确保多边贸易体制朝着包容普惠、互利共赢的方向发展，必须继续坚持“特殊与差别待遇”原则，实现世界各国共同繁荣。

经济全球化是人类社会发展的必经之路，多边贸易体制为各国发展带来了共同机遇。中国坚定维护世界贸易组织规则，支持对世界贸易组织进行必要改革，共同捍卫多边贸易体制。2018年11月，在亚太经合组织工商领导人峰会上的主旨演讲中，习近平主席指出，“特殊与差别待遇”是世界贸易组织的重要基石，这一原则不能否定。“特殊与差别待遇”是世界贸易组织给发展中成员的优惠待遇，具体措施包括更优惠的市场准入、非互惠的市场保护和技术援助等。给予发展中国家“特殊与差别待遇”，目的在于缓解发展中国家融入经济全球化的困难，减少其可能遭遇的风险，促进发展中国家增强发展的内生动力，有效减少贫困、改善民生。

经过多年发展，发展中国家在世界贸易组织中的数量和影响力已经发生重大变化。目前，世界贸易组织成员中有2/3以上是发展中国家。这引发了少数发达国家对“特殊与差别待遇”的质疑。取消还是维护“特殊与差别待遇”成为世界贸易组织改革的焦点问题，并将影响多边贸易体制的发展走向。为了确保多边贸易体制朝着包容普惠、互利共赢的方向发展，保障世界上所有国家都享有平等发展的权利，必须继续坚持“特殊与差别待遇”原则，实现世界各国共同繁荣。

依据客观情况认定发展中国家身份。就中国而言，虽然已成为世界第二大经济体，但2017年人均GDP仍不到9000美元，全球排名第七十一位。2017年末中国还有3046万农村贫困人口，发展不平衡不充分的一些突出问题尚未得到解决，发展质量和效益还不够高。因此，中国毫无疑问仍然是世界最大发展中国家。但是，作为发展中大国，中国从不推卸与自身发展水平和能力相适应的国际责任。

尊重发展中国家的平等发展权。经过长期以来多个回合的谈判，在世界贸易组织成员的共同努力下，“特殊与差别待遇”原则在多边贸易体制中被置于重要地位，以保证发展中国家特别是最不发达国家的发展。事实上，通过“特殊与差别待遇”促进发展中国家经济良性发展，可以给发达国家带来更多商业机会，体现了以当期优惠换取后期开放的互惠原则。这符合包括发达国家在内的世界各国的长远利益。因此，世界贸易组织改革应坚持“特殊与差别待遇”原则，充分考虑发展中国家与发达国家的能力差距。

激励发展中国家朝着贸易自由化和投资便利化的方向前进。当前，世界面临的不稳定性不确定性突出，风险和挑战仍然很多。由于广大发展中国家经济社会发展的基础相对薄弱，面对风险和挑战时承受的压力会更大。如果放弃“特殊与差别待遇”原则，很可能进一步引发广大发展中国家对多边贸易体制的担忧和疑虑，降低其主动向世界开放市场的意愿，给国际经贸发展带来不利影响。只有坚持“特殊与差别待遇”原则，促进发展中国家不断增强自我发展能力，逐步提升自身经济社会发展水平，才能增强其进一步开放市场的信心，让其在实现自身发展的同时为世界各国共同繁荣贡献力量。

（作者为对外经济贸易大学法学院教授）

《 人民日报 》（ 2019年01月17日 09 版）

(责编：罗冰倩(实习生)、樊海旭)