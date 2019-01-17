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俄外长：俄中贸易额远未达极限

2019年01月17日08:26  来源：中国新闻网
 

俄罗斯外长拉夫罗夫16日表示，俄中贸易额远未达极限，“俄中还有许多雄心勃勃的经贸发展规划”。

当地时间1月16日，俄罗斯外长拉夫罗夫在莫斯科举行“总结2018年俄罗斯外交工作”新闻发布会。中新社记者 王修君 摄

当天，拉夫罗夫在莫斯科举行“总结2018年俄罗斯外交工作”新闻发布会。他在回答中国记者提问时表示，2018年俄中贸易额超过1000亿美元，创下历史纪录，但远未达到极限。“俄中还有许多雄心勃勃的经贸发展规划”，这些规划在2018年两国领导人多次会晤时都进行了深入讨论。

拉夫罗夫说，两国已决定支持落实70个重点经贸合作项目，涉及能源、农业、交通、航空航天等多个领域。此外，两国航天部门正在协调格洛纳斯(俄罗斯的全球定位系统)与北斗系统的导航服务。

拉夫罗夫强调，俄中未来还将继续深化欧亚经济联盟与“一带一路”倡议的合作对接，密切在国际问题上的立场协调，加强在金砖、上合等地区和国际组织框架内的合作。“我们有信心在上述所有领域稳步前进”。

拉夫罗夫表示，俄中关系达到当前友好水平是因为双方互为邻国和战略协作伙伴，有诸多共同利益。这些构成了俄中全面战略协作伙伴关系和全面合作的基础。双方愿推动全球贸易体制更加合理且不易受某些国家单方面无理要求影响。俄中将争取获得成果。

拉夫罗夫在发布会上还就俄罗斯与美国、欧盟、日本等国家和地区的关系作出阐述。

拉夫罗夫说，俄方有意与美国和欧盟按照平等互利的原则恢复正常关系，但同时也将对北约在俄边境附近军事活动和在俄边境地区修建军事设施作出反应。

拉夫罗夫表示，俄愿努力维持《中导条约》，希望欧洲国家在这方面对美国施加影响。

拉夫罗夫强调，为解决和平条约和其他国际问题，俄方需要与日本肩并肩同行，而不是相对立。希望日本承认二战结果，这是现代国际体系中不可回避的因素。(记者 王修君)

(责编：赵艳(实习生)、樊海旭)
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