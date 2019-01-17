美国“关门”英国脱欧被否 美媒:两大“受尊敬的民主机制”陷入危机

“英国政府遭遇历史上最大挫败。”1月15日晚间，英国下议院以432票比202票，压倒性地否决了英国首相特雷莎·梅提出的脱欧协议。这是英国历史上执政党在议会投票表决中遭遇的最惨重失败。投票结果公布后，在野的英国工党即刻发起了“倒阁提案”，将于当地时间16日晚7时(北京时间17日凌晨3时)左右进行投票，决定梅政府的生死存亡。对于英国的未来，英国《每日镜报》哀叹：“没有协议，没有希望，没有线索，也没有信心。”美国《纽约时报》则感慨，英国因脱欧陷入混乱，而美国因边界墙导致政府“关门”，英美两国政府都瘫痪了，大西洋两岸这两大“受人尊敬的民主机制”如今都因民粹主义而陷入危机。

英国议会否决梅政府脱欧协议后，欧盟和欧洲各国领导人普遍做出不理解、失望、担心和震惊等反应，但没有人表示愿意让步。欧盟委员会主席容克警告说，英国应尽快澄清其意图，时间已经不多了。欧洲理事会主席图斯克在推特上称：“如果没法达成协议，而又不愿意接受无协议脱欧，那么谁最终会有勇气说出唯一的正面解决方案？”法国总统马克龙称：“现在，压力只能由英国人自己承受。无协议脱欧对英国最不利，他们将是最大的输家。”他还称，“过渡期总要协商如何度过，因为英国承受不起飞机无法起飞降落的情况”，“而且英国超市里70%的商品是由欧洲提供的”。

德国《柏林日报》16日称，梅失败了，英国输了。但最重要的事情是，欧洲也失败了，欧洲更加分裂。问题不在于英国是否会离开欧盟，而是欧洲的未来变得更加不稳定。

在英国议会否决脱欧协议后，作为英国最大盟友，美国白宫和国务院都未发表声明，也无法得知特朗普是否致电英国和欧盟领导人。2016年，英国脱欧公投结果出台后，奥巴马曾第一时间发表声明，并分别致电时任英国首相卡梅伦和德国总理默克尔了解情况。在美国，只有美国全国商会下属的美英商业协会发表声明称，英国脱欧对美国商界有很大的利害关系，美国企业在英国雇了120万人，投资额达6000亿美元，声明敦促英国政府尽快拿出议会支持的解决方案，为未来找到清晰肯定的方向和道路，因为“时间不多了”。

英国因脱欧陷入混乱，在大西洋另一头，美国也深陷政府“关门”泥淖。《纽约时报》称，在2019年寒冷的年初，英国和美国的政治很少见地像现在这样步调一致。文章称，2016年，英国脱欧公投过关，特朗普当选美国总统，颠覆了两国的政治现状。3年后，英美政府都瘫痪了，大西洋两岸这两大“受人尊敬的民主机制”如今都因民粹主义而陷入危机。

“所能想象的最大不幸。”“德国之声”批评称，这种政治展现出，它无法应对挑战。政府歧见纷呈、尽显无能;议会迄今则只是反对，却不能确定一条走出危机的路径。（作者 孙微 青木 陶短房 陈一）

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