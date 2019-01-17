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“关门”季，美国公务员为谋生忙着“打零工”

2019年01月17日08:12  来源：人民网-环球时报
 

美国民主共和两党为预算互呛搞得政府“关门”，拿不到工资的公务员为了谋生而启动“打零工”模式。

美联社16日报道，随着美国迎来史上最长政府“关门”季，没工资可拿的政府员工有的开起了优步网约车，有的干起了各种杂七杂八的兼职蓝领工作，总之是各尽其能大搞“零工经济”。一名在法院工作的员工对美联社吐槽说，她正忙着把自己家收拾干净，因为一名在各地旅游的小伙子通过爱彼迎预订了她家的一个房间;反正她自己也不用那个房间，倒不如挂在租房网上，立即就能收获回报。

虽然美国政府因为预算通不过而被迫“关门”，不过当下整体美国经济运行还算良好，至少各种打零工的机会还是很多的。美国劳动部的数据显示，去年11月美国雇主共发布690万个工作岗位招聘启事。当然需要指出的是，“零工经济”毕竟是“临时经济”，临时工自然没有正式工拿的工资多。近两年，在美国打零工挣到的钱呈下降趋势。

一些政府雇员确实因为政府“关门”领不到工资而陷入生活窘境。一位单亲妈妈政府雇员对美国国家公共广播电台吐槽说，她大冬天的甚至舍不得开暖气御寒，她会将房间里的暖气开一会，等温度上去了就关掉，冷得不行了再打开。针对生活困难的政府员工，一些便利店和餐厅开始提供免费食物，一些工会机构则帮助会员跟水电公司谈判要求延迟支付水电费。此外，一些银行和信贷机构甚至也针对拿不到工资的政府雇员提供了还款优惠，除减免贷款利率外还取消了延迟还款手续费。（作者 甄翔）

(责编：袁昕(实习生)、樊海旭)
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