土美商议在叙设“安全区” 通话内容“积极”！

土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安15日说，他与美国总统唐纳德·特朗普通电话，讨论土耳其在叙利亚境内设立“安全区”事宜。

埃尔多安当天在执政党一次会议上告诉同僚，他与特朗普14日晚通电话，谈及“土耳其沿土叙边界在叙利亚一侧建立安全区事宜，特朗普重申纵深30公里的安全区”。他补充说，他早就向特朗普的前任贝拉克·奥巴马提过这一建议。

埃尔多安说，特朗普13日在社交媒体“推特”发表的言论令他“难过”，但两人14日的通话内容“积极”，达成“具有历史重要性的非正式协议”。

这名土耳其总统说，只要美国顾及土耳其的关切，土方将本着“盟友精神”与美方化解分歧。

特朗普13日在推特上警告土耳其不要进攻叙利亚库尔德武装，否则土耳其经济会遭受“重创”。不过，他没有提及土耳其经济会遭受哪一方面重创。

叙利亚库尔德武装是美国打击极端组织“伊斯兰国”军事行动的盟友，是美国在叙利亚的主要扶植对象。土耳其政府把叙利亚库尔德武装视作土耳其境内分裂势力在叙利亚的分支，将它列为恐怖组织。土美因为这一分歧而关系紧张。

土耳其方面上月宣布，将对叙境内库尔德武装控制区发起进攻。特朗普宣布美军将撤出叙利亚以后，土方表示推迟行动，观望一阵。

美国政府高层官员近期一再“敲打”土耳其，警告对方不要对叙利亚库尔德人动武。土方则强硬回应，称土方“铁了心”要打这场仗。

特朗普13日在推特上说他“不想库尔德人挑衅土耳其”，提议设立一个“安全区”，但没有细说这一想法。

美国国务卿迈克·蓬佩奥12日与土耳其外长通电话后说，希望找到“两全之策”，既消除土方对国家安全的忧虑，又避免库尔德武装遭受打击。

库尔德人现阶段控制超过四分之一叙利亚国土，包括叙利亚与土耳其和伊拉克接壤的北部和东部地区。

媒体先前披露，库尔德人同时在与叙利亚政府和俄罗斯秘密接触，商议如何填补美国撤军留下的空缺以及应对土耳其的潜在攻击。沙特《中东报》本月早些时候以知情人士为消息源报道，库尔德武装高层向俄方和叙政府提议一份“秘密协议”；按照协议，库尔德武装将把它控制的边境地段交还政府军，换取政府支持库尔德人自治。

叙利亚政府去年底说，应库尔德武装请求，叙政府军进驻曼比季，库尔德武装已经撤出这一北部重镇。曼比季距离土耳其不远，是通向叙东部库尔德武装控制区的桥头堡。（王宏彬）（新华社专特稿）

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