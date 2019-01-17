屡次三番撇清干系 叙极端武装与“基地”仍有牵连

盘踞在叙利亚西北部伊德利卜省的极端主义武装“解放叙利亚”联盟多次与“基地”组织切割关系，从而避免成为叙政府军、俄罗斯和美国军事行动的靶子。不过，美国多个智库14日说，这一极端武装与“基地”仍有牵连。

“解放叙利亚”联盟由“征服阵线”主导，后者前身是“基地”组织叙利亚分支“支持阵线”。“支持阵线”2016年7月宣称脱离“基地”，后来多次更换名称和领导层，屡次三番与“基地”撇清干系。

美国智库苏凡中心发表声明，说尽管“解放叙利亚”联盟经过数次蜕变，但没有改变极端主义意识形态，外界普遍认为它与“基地”还有联系。

总部位于华盛顿的塔赫里尔中东政策研究所专家哈桑·哈桑告诉法新社记者，“解放叙利亚”联盟与叙利亚北部的“基地”组织“死忠分子”保持联系，甚至送给后者地盘和其他资源。

巴黎政治学院教授让-皮埃尔·菲利于说：“众多迹象显示，‘解放叙利亚’联盟脱离‘基地’组织是刻意筹划的戏码。”

菲利于补充说，土耳其寄希望于较为温和的“叙利亚派”中和这一联盟的极端色彩，没有奏效。

一些知情人士说，“解放叙利亚”联盟内分成两派，一派是叙利亚人，另外一派是外国武装人员。前者“亲土”，愿意配合土耳其执行伊德利卜非军事区协议；后者反对协议，希望死扛到底。

伊德利卜省是叙反对派武装和极端组织在叙境内控制的最后一块主要地盘。土耳其与俄罗斯去年9月达成协议，决定在伊德利卜省的政府军与反政府武装之间建立纵深为15公里至20公里的非军事区。（王宏彬）【新华社微特稿】

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