以色列数月后将向埃及出口天然气 未来着眼欧洲

以色列数月后将开始向埃及出口天然气。按照以色列能源部长的说法，欧洲联盟希望今后从地中海东部国家增加进口天然气，以减少对俄罗斯天然气的依赖。

【以埃通气】

埃及、以色列、塞浦路斯、希腊、意大利、约旦和巴勒斯坦分管能源的官员14日在埃及首都开罗开会，商讨天然气领域合作。

以色列能源部长尤瓦尔·施泰尼茨会议期间接受媒体采访，说以色列不久将经由管道开始向埃及出口天然气，“可能二三个月以后”。

施泰尼茨说，位于地中海东部的利维亚森气田预期11月投产，届时以色列向埃及出口天然气的规模将翻倍。他说，今后10年，以色列有望每年向埃及出口70亿立方米天然气，其中大约一半用于埃及国内市场，其余由埃方液化、再出口。

以色列自21世纪初以来在地中海东部勘探发现大量天然气资源，天然气年产量目前大约100.5亿立方米，2021年有望增加至270亿立方米。

以色列与埃及去年2月签署一项协议，由以色列塔马尔、利维亚森两大海上气田向埃及杜尔菲努斯控股公司出口天然气，订单总额大约150亿美元。

路透社报道，以色列向埃及出口天然气，是以色列在推动天然气出口和促进以埃关系方面迈出的“关键一步”。

以色列与埃及关系近年稳步提升。能源部长施泰尼茨是2011年埃及政治动荡以来首名访问埃及的以色列内阁成员。

【着眼欧洲】

14日会议结束后，埃及石油部发表声明，说与会各方同意在开罗设立“东地中海天然气论坛”，主要目标是“形成地区天然气市场，以确保供给满足需求方式惠及成员国”。

这些国家定于4月再次开会，商讨论坛架构。声明说，论坛愿意接纳新成员。

欧盟代表出席当天会议。按照施泰尼茨的说法，欧盟希望今后更多从地中海东部国家进口天然气，以减少对俄罗斯天然气的依赖。

美联社报道，欧盟鼓励开辟新的向欧洲供气线路，包括建设一条东地中海天然气管道。

以色列去年11月宣布与塞浦路斯、希腊和意大利共同建设这条东地中海天然气管道，预期2025年建成。根据设计，这条管道从以色列途经塞浦路斯和希腊抵达意大利，把以色列和塞浦路斯所产天然气及希腊未来可能出产的天然气输送至意大利，进而至欧洲其他国家。

施泰尼茨说，上述四国有望几周后就建设这条管道签署协议。“以色列向阿拉伯世界和欧洲出口天然气，这在10年或者15年前听似还像是梦或者幻想。”

路透社报道，埃及希望利用自身连接非洲和亚洲的战略位置和相对充分的基础设施，成为地区天然气贸易和集散中心。美联社报道，埃及有意把天然气液化、经船运出口至欧洲。（吴宝澍）（新华社专特稿）

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