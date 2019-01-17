加入自由韩国党 韩国前总理有望角逐下届总统

韩国前总理黄教安15日加入最大在野党自由韩国党。观察人士推测，黄教安可能有意角逐这一保守政党党首职位，继而参加2022年总统选举。

近期一项民意调查显示，下届总统选举潜在候选人中，黄教安所获支持率在保守阵营中排名第一。

【争夺党首】

黄教安在朴槿惠政府先后出任法务部长官和国务总理，2016年11月2日因崔顺实干政事件请辞，随后因新总理金秉准提名撤回而继续就职。朴槿惠同年12月遭弹劾停职，由黄教安代行总统职权。

随着“亲信干政门”发酵，朴槿惠所属的新国家党（前身是大国家党）分裂为自由韩国党与正党，均属于保守派阵营。眼下，总统文在寅所属共同民主党是国会第一大党，而自由韩国党是最大在野党。

韩联社报道，黄教安本月15日加入自由韩国党，暗示有意参加2月27日党首选举。

一些政治分析师说，自由韩国党在去年6月地方选举中遭遇惨败，需要重整旗鼓，多名政客可能争夺党首一职，包括前党首洪准杓、前首尔市长吴世勋、前庆尚南道知事金台镐和黄教安。

另外，黄教安是下届总统选举的潜在角逐者之一。韩国民调机构“真实计量器”上月4日发布调查，显示在2022年总统选举潜在候选人中，执政阵营的国务总理李洛渊和在野阵营的前总理黄教安形成“两强相争”的局面，分别以15.1%和12.9%的民意支持率排名前两位。

在那项民调中，其后排名依次是首尔市长朴元淳，8.7%；京畿道知事李在明，7.0%；正义党党籍议员沈相奵，7.0%；庆尚南道知事金庆洙，6.9%；吴世勋，6.9%；洪准杓，5.9%。

【反驳质疑】

黄教安加入自由韩国党的消息传出后，执政党共同民主党和多个在野党表达不满。

一名共同民主党成员在党内会议上称，黄教安历任法务部长官和总理，“是朴槿惠政府的关键人物之一，因而对朴槿惠政治丑闻负有较大责任”。如今，他“没有作出道歉，便像得胜英雄般重返政治舞台”，令人无法接受。

面对批评声音，黄教安15日在一次新闻发布会上反驳道：“一些批评意见认为，凡是在前政府干过的公职人员都与盘根错节的恶劣行迹脱不了干系。我不认同这类批评意见。我认为，应该区分哪些事情做得不错，哪些事情做错了。”

朴槿惠2016年陷入亲信干政丑闻，2017年3月遭弹劾下台，成为韩国历史上首名遭弹劾的总统。她2018年4月一审被判24年监禁并处罚款180亿韩元（约合1.1亿元人民币）；同年8月24日二审加重刑期，被判25年监禁并处罚款200亿韩元（1.2亿元人民币）。（杨舒怡）（新华社专特稿）

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