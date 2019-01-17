11名参议员站队民主党 涉俄制裁考验特朗普党内支持

15日，美国联邦政府部分机构关门进入第25天，白宫与民主党之间分歧依旧未能弥合。当天，国会民主党人发起的反对财政部解除对3家俄罗斯企业制裁议案在参议院接受程序性投票，得到11名共和党人支持。

美国媒体解读，国会拨款法案僵持之际，11名共和党参议员“站队”民主党，可谓向共和党籍总统唐纳德·特朗普传递重要信号。

【不满声音】

美国财政部去年12月19日告知国会，有意解除对俄罗斯铝业公司、En+集团和欧洲西伯利亚能源公司的制裁，因为这些企业同意推动结构性改革，削弱俄罗斯商业大亨奥列格·杰里帕斯卡对企业的控制。

杰里帕斯卡与俄罗斯克里姆林宫关系密切，与已经认罪的特朗普前竞选经理保罗·马纳福特有来往。美国财政部去年4月制裁杰里帕斯卡和上述3家俄企，以回应俄罗斯在世界范围内的“恶意行为”。

国会可以阻止解除制裁。国会参议院少数党、即民主党领袖查克·舒默发起议案，反对财政部解除制裁。舒默指认政府方面错误地推动解除制裁，财政部提议“有缺陷”，参议院必须加以阻止，以继续保持对这些企业的制裁。

15日程序性投票中，11名共和党人投下赞成票，共57名参议员投票支持在参院继续讨论推进舒默议案。

程序性投票距离参院全体表决尚需时日。美国媒体解读，虽然议案恐难以在共和党控制的参议院过关，但那11名共和党议员15日的“表现”可谓向特朗普传递一大信号，即他们不避讳站在白宫的对立面，与民主党合作。

【“错误信息”】

共和党在参议院100个席位中占据53席，民主党则在众议院435个席位中占据235席。15日投票前，财政部长史蒂文·姆努钦与共和党籍参议员闭门会商，结束后告诉媒体记者，对3家俄罗斯企业的制裁不应是“政治问题”。

参议院多数党、即共和党领袖米奇·麦康奈尔15日呼吁共和党人反对舒默提案。他强调，杰里帕斯卡对3家俄罗斯企业的控制会削弱，舒默议案只是民主党人的“伎俩”。

特朗普支持解除制裁。按他的说法，美国制裁不仅会造成全球铝业市场波动，甚至可能让俄罗斯采取国有化措施应对。

共和党籍参议员苏珊·柯林斯在社交媒体“推特”写道，她投票支持舒默议案，即反对解除制裁，杰里帕斯卡对3家俄罗斯企业的掌控不会削弱，美国松绑制裁只会向俄罗斯和杰里帕斯卡传递“错误信息”。

美联社报道，财政部告知国会有意解除制裁后，国会有30天时间决定是否加以阻止。民主党现要求延长这一时限，因为财政部在国会休会和联邦机构停摆前告知上述意向，令国会难以充分讨论。（陈立希）（新华社专特稿）

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