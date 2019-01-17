“预料”之中 欧洲多国“冷对”英否决“脱欧”协议

英国议会下院15日否决政府与欧洲联盟达成的“脱欧”协议，意味着英国与欧盟可能继续磋商“脱欧”事宜。

欧洲一些政要认定，可以磋商，但不会允许对现有协议作重大改动。一些政要说，将为“无协议脱欧”做准备。

【“预料”之中】

多家媒体报道，英国议会下院否决协议不令人意外。英国首相特雷莎·梅去年12月11日宣布推迟表决，理由是担心协议无法通过。

特雷莎·梅定于21日前修改“脱欧”方案并再次交由议会表决。如果表决通过，英方与欧盟方面将磋商这一新方案；如果没有通过，英方可能与欧盟重新谈判，结果包括达成新协议、延期“脱欧”、“无协议脱欧”和留在欧盟。

欧盟领导人先前声明，不可能重新谈判“脱欧”协议，只可能对部分事宜作进一步澄清。

在德国外交部长海科·马斯看来，欧盟与英国继续磋商的可能性较大，但“不会达成全新方案”。这一说法与欧盟领导人先前主张一致。

奥地利总理塞巴斯蒂安·库尔茨在社交媒体“推特”写道：“任何情况下都将不会就‘脱欧’谈判。”

爱尔兰政府15日声明，欧盟与英国政府先前达成的“脱欧”协议“公平”且“平衡”，是确保英国有序“脱欧”的最佳方案，不可能重新启动“脱欧”协议谈判。

声明说，无序“脱欧”对各方都是不是好事，特别是对北爱尔兰地区。

欧盟委员会主席让－克洛德·容克就英国议会下院否决“脱欧”协议表达遗憾，主张就现有协议作“合理让步”，对欧盟和英国而言“最好”；他呼吁英方“尽快说明到底想要什么”。

【“情理”之外】

罗马尼亚欧洲事务特派部长乔治·钱巴说，尽管投票结果在意料中，但反对“脱欧”协议的票数大大超出预期。

钱巴说，罗马尼亚作为欧盟轮值主席国，呼吁欧盟其他27个成员国保持团结；欧盟将继续为最坏局面、即“无协议脱欧”做准备。

德国副总理奥拉夫·朔尔茨同样提及德方将为“无协议脱欧”做准备，认定英国议会下院否决“脱欧”协议对欧盟而言是“苦涩的一天”。

法国总统埃马纽埃尔·马克龙说，压力现在主要在英国方面；英国如果在没有达成协议的情况下“脱欧”，民众将是“最大输家”。按照马克龙的说法，英方无法承担无计划退出欧盟的后果，其中一个原因是英国超级市场大约70%的商品来自欧洲大陆。

西班牙首相佩德罗·桑切斯说，对欧盟而言，无序“脱欧”有负面影响；对英国而言，有“灾难性”后果。

欧盟负责英国“脱欧”事务谈判的首席代表米歇尔·巴尼耶说，下一步取决于英国政府如何抉择，而欧盟方面将“保持团结”。（郑昊宁）（新华社专特稿）

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