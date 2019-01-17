以枪制暴？ 巴西新总统下令放宽持枪限制

巴西新任总统雅伊尔·博索纳罗15日签署一项临时政令，放宽对巴西公民持有枪支的限制条件。

巴西2017年记录在案的谋杀案将近6.4万起，其中将近4.5万起牵涉枪支。博索纳罗试图让民众“以枪制暴”，以助兑现打击犯罪这一竞选承诺。

【松绑】

博索纳罗当天在总统府签署行政令时说：“为保障民众自卫的合法权利，我作为总统，将使用这一武器。”

行政令有效期限为120天，适用于农村居民、城市居民、枪支收藏者和猎人等群体。城市人口申请持枪的条件包括所居住城市平均每年谋杀率超过十万分之10，即每10万人中超过10人死于谋杀。

申请持枪的公民同时需要满足年满25岁、没有犯罪记录、通过心理测试、参加射击课程等条件。

依据先前规定，申请人需要向警方陈述持枪理由。限制条件放松后，申请人只需向警方提交申请，无需陈述理由。如果警方发现申请人牵涉犯罪团伙或申请材料造假，有权驳回申请。

通过审核者可以在住宅或办公室配备最多4件枪支，枪支登记有效期由5年延长至10年。如果家中有儿童或精神疾病患者，枪支须放入保险柜。

这项政令只放宽拥枪条件，没有修改与在公共场所携枪相关的标准。

【制暴】

博索纳罗的幕僚长奥尼克斯·洛伦佐尼说，政府正考虑削减持枪许可和登记费用，向海外企业开放巴西小武器市场。

洛伦佐尼告诉巴西全球新闻电视台，研究显示，民众越是得到更完善的武器装备，暴力事件的数量越趋于下降。在他看来，持枪抢劫住宅案件增加的原因是劫匪知道居民无力自卫。“任何一个罪犯在全球任何一个地方都会畏惧一名持枪居民。”

巴西人口大约2.1亿。联邦警察数据显示，国内流通的合法购买武器数量刚刚超过64.6万，大约一半注册在私人名下，另一半由安保人员持有。不过，巴西司法部一项研究推算，这个南美洲最大国家现有将近800万件非法枪支。

先前左翼政党执政时期寻求严格管控枪械。前总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦2003年签署控枪法，禁止普通民众携枪，审查购枪者背景并赋予联邦警察驳回持枪申请的权力。博索纳罗及其支持者打算启动议会立法程序、废除这部法律。

多家国际媒体报道，巴西贩毒团伙和反政府武装人员能从边境地带轻易走私武器。东南部城市里约热内卢的暴力团伙大都持有“格洛克”牌手枪并从美国和欧洲生产商处购买AR系列步枪。

【脱责？】

在一些安全专家看来，放宽持枪限制将导致暴力事件增加。

巴西智库伊加拉佩研究所在一份声明中说，政府如果诚心提高公共安全，打击有组织犯罪，应努力执行、而不是废除现行枪支法律。

“政府尤其应加强建设全国数据库，追踪缴获走私枪支的情况，”声明说，“政府必须增强对警察和私人安保企业的监管力度。”

致力于减少暴力事件的非政府组织“我是和平”在网上发布数条广告，抨击新行政令。其中一条写道：“如果你生病了，政府不会要求你买手术刀、给自己动手术。如果遭遇暴力，你为什么不能指望政府、而不得不自己保护自己？”

巴西公共安全和公民权研究中心分析师西尔维娅·拉莫斯同样认为，新政令把政府保障安全的职责“转嫁”给民众。

拉莫斯告诉法新社记者，博索纳罗签署政令是“令人十分不安的举动”。“他在说，去买枪吧，以后不要抱怨谋杀案增加……大家得用上自己手中的枪。”（王逸君）（新华社专特稿）

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