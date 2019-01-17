墨西哥大毒枭古斯曼1亿美元贿赂前总统培尼亚？

墨西哥落网大毒枭华金·古斯曼的一名亲信15日在美国法院作证，指认古斯曼曾用1亿美元贿赂墨西哥前任总统恩里克·培尼亚·涅托，要求后者叫停追捕。

亚历克斯·西富恩特斯是哥伦比亚人，自称曾经充任古斯曼的得力助手，当天在纽约市布鲁克林区一家联邦法院接受交叉质证。古斯曼的辩护律师杰弗里·利奇特曼问，2016年是否告诉美国执法人员古斯曼行贿，西富恩特斯回答：“是的。”

西富恩特斯说，他先前告诉美国检察官，是培尼亚首先接触古斯曼，一开始索要2.5亿美元贿赂。古斯曼告诉他，给培尼亚的贿赂款由一个名为“战友玛丽亚”的人2012年10月在墨西哥城交付，培尼亚当时的身份是当选总统。

西富恩特斯还说，古斯曼曾告诉他，培尼亚发信息告知这名大毒枭不必再躲藏。

培尼亚及其发言人尚未回应西富恩特斯的说法。他执政时的幕僚长弗朗西斯科·古斯曼在社交媒体“推特”写道，西富恩特斯的证词“虚假、是诽谤且荒诞”。他强调，是培尼亚政府“锁定、拘押并引渡”古斯曼。

作为贩毒组织锡那罗亚集团的头目，古斯曼三次落网，两次越狱，2017年1月因涉嫌向美国走私可卡因、海洛因等毒品而从墨西哥引渡至美国。

路透社说，西富恩特斯指认古斯曼贿赂总统培尼亚是案件去年11月开审以来最具爆炸性的内容之一。先前所获证词关联低级别官员腐败。（陈丹）【新华社微特稿】

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