日本法院拒日产前董事长保释 担心其销毁证据

日本首都东京一家法院15日驳回日产汽车公司前董事长卡洛斯·戈恩的保释申请，戈恩的律师可能提起上诉。

日本共同社以多名法律专家为消息源报道，法庭似乎认定戈恩如果获得保释，可能销毁证据。

如果不存在嫌疑人销毁证据或逃跑风险，日本法院通常批准保释。路透社分析，戈恩所受拘押可能持续数月，直至进入法庭审理阶段。

自去年11月19日第一次逮捕戈恩以来，日本检察机构接连以多项罪名三度逮捕他，把拘押期限延长至本月11日。戈恩的律师11日向法庭申请保释。

戈恩现在收押在东京看守所。检方先前指认戈恩涉嫌少报自2010年起5个财务年度大约50亿日元（约合3亿元人民币）的薪酬、挪用公款；检方15日追加指认他涉嫌少报2015财年至2018财务薪酬以及把2008年全球金融危机时蒙受的个人投资损失转嫁给日产。

根据检方起诉书，戈恩申报2010财年至2018财年薪酬大约78亿日元（4.7亿元人民币），实际薪酬大约170亿日元（10.2亿元人民币）。

路透社15日援引一名消息人士的话报道，日产打算在针对戈恩的所有刑事犯罪诉讼结案后提起民事诉讼，要求他赔偿日产损失。

日产谋求索赔的项目包括先前为戈恩在海外购买住宅、为他支付帆船俱乐部会费、代他向大学捐款；戈恩从日产和日本三菱汽车公司2017年在荷兰所设合资企业违规领取大约800万美元（5400万元人民币）奖金；他让日产子公司向提供他信用担保的一名沙特阿拉伯商人支付1470万美元（9900万元人民币）。

戈恩先前同时兼任日产、三菱汽车和法国雷诺汽车公司董事长，事发后遭日产和三菱汽车解职。路透社15日报道，法国政府已经敦促雷诺汽车董事会考虑替换戈恩的人选。

法国政府持有雷诺汽车15%股份，占董事会两个席位。

戈恩1999年加入日产，以铁腕改革方式引领日产走出经营困境。在他推动下，日产、三菱汽车和雷诺汽车组成联盟，2018年上半年汽车销量全球第一。（安晓萌）（新华社专特稿）

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