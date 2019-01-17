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美媒称白宫考虑前百事CEO努伊接替金墉出任世行行长

2019年01月17日07:37  来源：新华社
 

美国《纽约时报》15日报道，美国白宫正考虑由百事可乐公司前首席执行官因德拉·努伊接替金墉，出任世界银行行长。

多名消息人士告诉这家报纸，美国总统唐纳德·特朗普的女儿伊万卡·特朗普一直拉拢努伊成为政府盟友，称努伊为“导师”和“励志人物”。

然而，报道同时说，挑选世界银行新行长的过程多变，仍处于早期阶段。

努伊去年10月卸任百事首席执行官。她领导这家零食和饮料企业长达12年。

《纽约时报》报道，不清楚努伊是否会接受这份工作。报道说，努伊曾经支持前民主党总统候选人希拉里·克林顿，可能成为她获得提名的障碍。

上述报道发布前一天，白宫说伊万卡不在世界银行行长候选人之列。英国《金融时报》先前报道，美国政府考虑提名下一任世界银行行长的潜在人选包括伊万卡。

世界银行10日宣布新行长遴选流程，计划今年4月春季会议前选出下一任行长，以接替金墉。新行长人选可由世行执行董事提名，提名时间为2月7日至3月14日。

金墉7日突然宣布定于2月1日卸任，加入一家在发展中国家投资基础设施建设的私营企业。金墉现年60岁，是世行第十二任行长，2012年获得时任美国总统贝拉克·奥巴马提名并最终获得职位。

多家国际媒体报道，金墉与特朗普及其政府理念不合，在气候变化和能源政策等方面分歧较大。

世界银行总部设在美国首都华盛顿。美国是世行最大股东国。世界银行行长长期由美国人担任。（卜晓明）（新华社专特稿）

(责编：袁昕(实习生)、樊海旭)
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