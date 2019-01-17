我驻福冈总领馆举办2019年新年招待会

中国驻福冈总领事何振良致辞。

人民网东京1月16日电（记者 刘军国）中国驻福冈总领馆1月13日举办2019年华侨华人留学生新年招待会。何振良总领事出席并致辞，领区内各侨团、中资机构及企业和留学生代表等约300人参加。

何振良在致辞中向广大侨胞、中资机构及企业和留学人员致以节日的祝福和亲切的问候，感谢大家一年来对总领馆工作的理解和支持。何总领事表示，过去的2018年是中国改革开放40周年，也是中日和平友好条约缔结40周年。改革开放40年来，中国在政治、经济、社会、外交、军事等各方面取得了世人瞩目的发展成就。在中日双方共同努力下，近年来中日关系持续向前向好发展态势。祖国的日益强大和中日关系的不断改善为我们广大侨胞、中资机构及企业和留学人员在日工作生活学习发展创造了良好条件和环境，期待大家抓住机遇，加强团结，互帮互助，在谋求自身发展的同时，积极参与友好交流活动，积极回馈当地社会，为增进两国民众相互理解、促进中日民间友好发挥应有桥梁作用。

何振良表示，2019年将迎来新中国成立70周年，是全面建成小康社会的关键之年，也是推动中日关系进一步改善发展的又一个机遇之年。中国将进一步全面深化改革，扩大开放，继续推动经济社会持续健康发展，希望广大侨胞继续关心祖国发展，继续为推动中日关系发展作出新的更大贡献。中国驻福冈总领馆将继续践行“外交为民”理念，为领区内广大侨胞、中资机构及企业和留学人员提供力所能及的支持与服务。

鹿儿岛华侨总会会长杨忠银、日本九州华侨华人青年会会长付强、九州地区中国学友会会长杨文慧、中国国际航空公司福冈支店长李智代表与会人员分别致辞，均表示祖国各项事业取得的伟大成就令人自豪，今后将继续发扬爱国爱乡、奉献社会精神，在各自岗位上努力奋斗，继续为祖国繁荣富强和推动中日关系发展贡献力量。

招待会上，留学生和华侨华人代表分别为大家献上了民族舞蹈、古筝、电子琴演奏、变脸等精彩文艺表演，引发现场阵阵热烈掌声，会场始终洋溢着欢乐祥和的气氛。何总领事和馆员们与大家亲切交谈，互致新年祝福，共同祝愿伟大祖国更加繁荣昌盛。

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