人民网巴黎1月16日电（记者 李永群）中法建交55周年前夕，驻法国大使翟隽16日在巴黎接受采访时表示，将以庆祝中法建交55周年为契机，推动中法关系百尺竿头，更进一步。

记者：55年前，中国与法国正式建立外交关系，法国成为第一个与中国建交的西方大国。我们经常说，中法关系在中国与西方大国关系中发挥着重要引领作用。请问翟大使，您认为这种引领作用主要表现在哪些方面？

翟隽：1964年1月27日，毛泽东主席和戴高乐将军共同决定中法建立大使级外交关系。在冷战阵营对抗的背景下，这一历史性决定对国际关系和世界格局产生了深远影响，在中西方交往史上具有里程碑意义。

建交55年来，中法关系定位从全面伙伴关系到全面战略伙伴关系，再到紧密持久的中法全面战略伙伴关系新时代，始终走在中西方关系前列。2018年1月，习近平主席与到访的马克龙总统共同决定，秉承友好传统，推动紧密持久的中法全面战略伙伴关系行稳致远，中法关系迈入全新的发展阶段。作为中国驻法大使,我认为中法关系的引领性主要体现在：

政治上，中法相互尊重，求同存异，理解和照顾彼此核心利益和重大关切，为中西方关系发展指明了方向。这也是中法关系战略性和具有示范意义的重要体现。马克龙总统访华期间，两国元首共同发表《中法联合声明》，明确重申相互尊重主权、领土完整、重大利益和自主选择的发展道路等基本原则，延续了中法关系这一良好传统。在国际层面，中法都是联合国安理会常任理事国，都主张捍卫多边主义，促进自由贸易，维护文明多样性，在应对气候变化、打击恐怖主义、促进非洲发展等方面有着相同或相似立场，保持密切协调与配合，为维护世界和平、稳定与繁荣发挥着重要作用。

在经贸方面，中法务实合作以其战略性独树一帜，成功的例子数不胜数。中国第一座核电站——大亚湾核电站就是与法国合作建设的。最近我还专门就此在《人民日报》上发表随笔，介绍中法核能合作40年取得的辉煌成就。在不久前召开的庆祝改革开放四十周年大会上，曾参与中法P4实验室建设的法国梅里埃基金会主席阿兰?梅里埃成为获得中国改革友谊奖章的10名外籍人士之一，第一个上台领奖。

文化上，中法两个文化大国长期相互吸引、相互欣赏，文化交流成为两国关系的一个突出强项。2003至2005年的中法文化年是中国首次与外国互办文化年，法国也是第一个同中国互设文化中心的西方国家。中法两国人民之间有一种天然的亲近感，这为双方交流合作提供了深厚的社会土壤。我记得2014年两国建交50周年时，双方共组织了800多场庆祝活动，其中大多数活动都是民间自发举办的，令我十分感动。

记者：翟大使，您从2014年起担任中国驻法大使，2014年中法双方决定“开创紧密持久的中法全面战略伙伴关系新时代”。5年来，中法关系发展有哪些“新时代”特点，取得了哪些新的具体成果？您怎样看待当前的中法关系？

翟隽：过去的5年，国际形势风云变幻，国际关系和世界格局加速演变。与此同时，中法两国都迈入发展新阶段，面临共同的改革任务和新的内外挑战。在此背景下，中法关系呈现以下新特点：

战略协调更加密切。这一点在应对气候变化领域最为突出。继2015年携手推动达成《巴黎协定》后，中法于去年10月正式启动中法环境年，致力于加强气候与环境领域全方位合作。在G20布宜诺斯艾利斯峰会期间，双方以“中法+联合国”模式成功举办了气候变化问题三方会议，有效提振了国际社会共同应对气候变化的信心和决心，为卡托维茨气候大会的成功发挥了重要推动作用。

务实合作进一步深化。一是核电、航空、航天等传统领域合作取得长足进展。不久前，中法合作建设的台山核电站1号机组投入运行，成为第三代EPR核电技术全球“首堆”。双方正合作建设英国欣克利角核电站，积极开拓核电第三方市场。中法海洋卫星成功发射。空客集团在天津设立了A330完成和交付中心。二是随着中国发展进入转型升级、提质增效的新阶段，中法在农食、医疗卫生、城市规划、可持续发展、绿色金融、银发经济等领域合作潜力不断释放。三是“一带一路”合作呈现良好发展势头。两国政府已就依托中法第三方市场合作机制开展“一带一路”具体项目合作达成共识，目前相关工作正有序推进。

友好基础更加牢固。我们经常说“国之交在于民相亲”，我到法国之后对这一点体会尤其深刻。两国地方交流空前活跃，友好省区市超过100对。2018年，中国来法旅游者人数创下230万人次的历史新高。目前中国留法学生数量接近4万人，2020年有望达到5万，届时将成为法国第一大外国留学生群体。法国在华留学生也达到1万多人，10万多法国学生在学习中文。中法友好后继有人，令人欣慰。

记者：中法两国元首在G20布宜诺斯艾利斯峰会期间一致决定加强高层交往，推动务实合作，使中法全面战略伙伴关系迈上新台阶。下一步，双方将如何规划两国关系？重点在哪些领域如何推进合作？还有哪些潜力可挖？

翟隽：中法关系基础很好，这得益于两国领导人、政府、社会各界及广大民众长期不懈的努力培育，也将促使我们进一步开动脑筋，不断挖掘新潜力，寻找新亮点。下一步，我们将以庆祝中法建交55周年为契机，积极落实两国元首共识，依托中法战略对话、高级别经济财金对话、高级别人文交流机制三大支柱性平台，加强对中法关系的顶层设计和战略规划。同时充分调动双方各层级各方面的积极性，深挖细作，推动中法关系百尺竿头，更进一步。我们将从以下几方面入手：

一是巩固政治互信，加强战略协调。进一步密切双方高层往来，就全球性问题协调立场，凝聚共识，共同维护多边主义，为当前全球治理改革注入更多正能量。

二是深化经贸务实合作。我们将积极落实第6次中法经济财金对话成果，深化和拓展核电、航空航天等领域合作，争取确定新的重大标志性项目。加强两国发展战略对接，积极探讨农业、能源、先进制造业、中小企业、人工智能、大数据等领域合作。动员两国地方政府、企业、智库、民间等力量，共同参与中法共建“一带一路”，引领中欧“一带一路”合作方向。

三是促进人文交流合作,挖掘中法在科技（比如基础科学、环境科学、海洋科学）、教育（青年交流）、文化艺术（创新创意）、医疗卫生(如新发传染病防治)、体育（如奥运合作、冰雪经济）等广泛领域的巨大合作潜力。

记者：能否介绍一下中法双方纪念建交55周年有哪些庆祝活动？

翟隽:纪念建交55周年是今年中法关系中的一件大事，双方将加强协调配合，调动各方面积极性，在两国举办系列庆祝活动。除加强高层互访和接触外，一是设计、发行建交55周年徽标和纪念封。二是分别在北京和巴黎举办庆祝建交55周年招待会，今年使馆与法国国民议会联合举办的新春招待会也将突出庆祝建交55周年元素。三是两国中央政府各部门、媒体、智库、地方、社会团体等将组织一系列研讨会、图片展、文艺演出、文体竞赛等活动，形式多样，内容丰富，覆盖全年。1月10日，驻法使馆同法国国际关系与战略研究院联合举办“一带一路”巴黎论坛第二届会议，取得极大成功，中法建交55周年成为会议热门话题，可以说为庆祝活动成功预热。相信这些活动将掀起中法友好交流合作的新高潮，为两国关系进一步发展营造积极氛围。

记者：今年是留法勤工俭学运动100周年。抚今追昔，勤工俭学运动对于当今中国和中法关系有何重要意义？

翟隽：100年前，一批批胸怀救国梦的中国青年远渡重洋，来到法国，一边做工，一边学习新知识、新思想。他们在此研究工人运动、社会主义思潮和马克思主义，并从这里起步，走上革命道路，开始振兴中华的伟大历程。这些年轻人中产生了周恩来、邓小平、陈毅、聂荣臻等多位新中国缔造者。纪念留法勤工俭学运动100周年，可以激励我们继承发扬先辈的爱国主义精神，不忘初心，砥励前行，为实现中华民族伟大复兴而不懈奋斗。

留法勤工俭学运动也是中法关系的重要篇章。源于这段历史，法国的科学、哲学、文学、艺术更广泛地在中国传播，增进了两国人民的相互理解和相互欣赏。纪念这段历史对中法关系也具有特殊意义，可以激励我们继续秉持互尊互鉴的精神，深入推进紧密持久的中法全面战略伙伴关系。

记者：您觉得应该怎样推动中欧关系继续朝着健康持久的方向发展？中法关系可以在其中发挥什么作用？

翟隽：欧盟是国际格局中一支重要战略性力量。中国重视欧盟在国际事务中的作用和影响，支持欧洲一体化进程。发展好同欧盟的关系一直是中国外交的优先方向之一。去年12月，中国政府发表了第三份对欧盟政策文件，这是中国政府继2003年和2014年之后，再次发表对欧盟政策文件，表明了中国对发展对欧关系的高度重视。近年来，中欧在“一带一路”框架下的政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通等方面合作均取得明显进展，有力促进了中欧全面战略伙伴关系发展。中国愿在求同存异、合作共赢的基础上，深化与欧盟的全面战略伙伴关系，共同维护多边主义、促进世界共同发展和繁荣。

法国是欧盟核心大国。中方愿以中法建交55周年为契机，同法方一道，推动中法全面战略伙伴关系迈上新台阶，带动中欧关系取得更大发展。

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