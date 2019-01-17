人类加速驶入“大航天”时代

尽管木制船体难抵侵蚀，食物尚不能长久保存，太多失败让人沮丧……但500多年前，对于未知之地的向往、对于巨大市场的渴求，仍驱使冒险者滑动船桨，拨开了壮阔的大航海时代。

即便最大胆的先驱者也难以想象，有一天，人类将携带大航海基因，在更为壮阔的星辰大海，开启更为深远的征程：从老牌航天强国到新兴力量，从政府主导项目到私人商业航天，科技突飞猛进、资本跃跃欲试、生态日益完善……又一个激动人心的探索时代——“大航天”时代正在来临。

“国家队”踌躇满志

“2019年将会是个‘太空年’。”摩根士丹利去年年底发表的一份报告断言。

太空探索被列入多个国家的重要发展战略。美国航天局去年9月发布“国家太空探索行动报告”，提出地月空间探索、再次载人登月、载人探索火星等战略目标；俄罗斯也正积极准备，计划逐步实施月球、火星和金星的探测等。

除美俄等传统航天大国，新兴国家也迅速崛起。阿联酋计划2021年向火星发射无人探测器；沙特要向英国维珍集团旗下的太空公司投资10亿美元；印度宣布将在2022年前完成载人航天任务；以色列一家机构希望尽早发射首个私人登月探测器……

中国航天捷报频传。在“嫦娥四号”实现人类首次月球背面软着陆之后，中国国家航天局14日宣布，中国将继续实施月球探测工程，突破探测器地外天体自动采样返回技术，还计划在2030年前实施火星探测、小行星、木星探测等深空探测任务。

不断提高的运载能力，是“大航天”时代的支柱。未来，美国航天局主导研发的下一代大推力运载火箭“太空发射系统”最高载荷可达130吨；俄罗斯计划推出近地轨道运力达160吨的新“能源”火箭；而中国计划中的长征九号重型运载火箭将确保我国运载火箭技术在2030年前迈入世界一流梯队。

新商机不断涌现

摩根士丹利去年年底预计，在航天领域，产业、技术和资本筹集都将从2019年开始加速。到2040年，太空产业的经济规模将从目前的近4000亿美元提高到约1.1万亿美元。

太空旅游、太空采矿、太空移民、在轨制造和卫星服务业……尽管实践起来仍是困难重重，但庞大的太空产业对民营资本有着难以抵挡的吸引力。一些世界大型风投公司、对冲基金、主权财富基金、主流养老基金等已经跃跃欲试。

以太空采矿为例，不少航天大国已将获取月球矿产资源作为开发月球的重要目标之一。在美国，美国航天局正大力推动登月商业活动，甚至不惜牺牲大量政府主导的太空计划。美国还打算在月球附近建立轨道平台，并再次实现载人登月。

也有声音认为小行星采矿才是首选。虽然很多人认为实施这一任务的障碍很多，但实际上，金融和技术障碍已经大幅减少。美国航天局已经开始实施捕获小行星的计划，未来可将小行星拖至地月系某个轨道，而一些企业正在研发小行星采矿技术。

美国商务部指出，太空产业正处于“变革边缘”，而私企将可扮演更重要角色，甚至作为推动发展的引擎之一。

大生态加速完善

以往，铸就航天业的辉煌，通常需要举国之力。而在“大航天”时代，航天发展将呈现“非线性”的特点：运载工具、太空服务、应用开发等各个领域的发展不分先后顺序，各类研发平行展开，整个产业四处开花，商业航天成为重要支柱，产业生态更加完善。

在美国，太空探索技术公司已可以实现一周内多次发射火箭，蓝色起源公司则计划在月球上建立永久定居点。

中国国家航天局多次表态鼓励商业航天有序发展。在美国举办多年的太空技术博览会上，2018年第一次出现了中国企业的身影。这家名为“天仪研究院”的微小卫星公司成立仅有3年，但已有11颗卫星发射入轨。

业内人士普遍认为，小卫星时代已经来临。卫星将越做越小，越做越便宜，功能越来越强，类似当年个人电脑的发展路径。

“我们的愿景是，让航天触手可及，”天仪研究院首席执行官杨峰15日接受新华社记者采访时说，从2016年开始，中国商业航天领域涌现出一批创业公司，如今都有不同程度的发展。

随着新技术和新市场的出现，太空经济还出现了核心业务之外的其他增长领域，比如卫星数据利用、太空能源、小卫星捕捉、太空冶炼、太空制药、太空食品等，并催生出许多相关企业。可以说，“大航天”时代的大生态正在加速完善。

（据新华社电）

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