肯尼亚恐袭事件敲响安全警钟

当地时间1月15日15时左右，肯尼亚首都内罗毕西区内的一个综合商业区遭遇恐怖袭击，共造成14名平民丧生。索马里极端组织“青年党”宣称制造了这起袭击。中国驻肯尼亚大使馆表示，目前暂未收到中国人在袭击中伤亡的消息。

近年来，在肯尼亚政府高度重视下，内罗毕的安全形势一度好转。不过，15日发生的这起袭击事件再次打破首都的宁静，并再次敲响了安全警钟。

肯尼亚总统乌胡鲁·肯雅塔16日上午通过电视新闻发布会说，当地时间16日上午9时30分左右，这起袭击事件中的所有袭击者已被击毙，“14个无辜生命丧生于凶残的恐怖分子手中”。肯雅塔誓言将加强打击恐怖主义，继续采取各种措施保护肯尼亚免受恐怖主义之害。

肯尼亚国家警察署负责人约瑟夫·博尼特15日晚召开新闻发布会说，当天15时，在内罗毕韦斯特兰地区，袭击者首先引爆了停在一处银行停车场的三辆汽车，随后在银行旁边的一家酒店入口处实施了自杀式爆炸。据悉，多家跨国公司在该酒店所在的商业综合体办公。

袭击发生两小时后，索马里极端组织“青年党”表示对此次袭击负责。“青年党”与“基地”组织联系密切，在索马里南部活动已10多年，近年来在其邻国多次发动恐怖袭击。作为非盟维和部队的一部分，肯尼亚军队从2011年开始进驻索马里，打击“青年党”激进分子，此后“青年党”以肯尼亚作为袭击目标。非营利政策研究机构国际危机组织的非洲问题专家拉希德·阿布迪分析称，“青年党”攻击肯尼亚主要目的是向肯尼亚政府施压，迫使其将部队撤出索马里。

索马里“青年党”与“基地”组织的密切联系使其恐怖主义的触角延伸到许多非洲国家。“青年党”曾对肯尼亚发动过数次恐袭。其中，2013年9月内罗毕一家购物中心发生恐怖袭击造成67人丧生。而近日的遭袭地区距该购物中心不远。14日肯尼亚法院开庭审理2013年恐袭的4名犯罪嫌疑人，1人被判无罪释放，仍有3人面临指控，等待继续审理。据当地媒体猜测，“青年党”或出于对审判结果不满，试图恐吓政府并力图影响其余3人审判结果而发动袭击。

分析认为，频繁发生的袭击事件显示，恐怖主义对非洲大陆的威胁有增无减。根除非洲大陆的恐怖主义除了加强国际合作之外，还需要进一步推进索马里等地区相关国家的稳定和发展。

（本报约翰内斯堡1月16日电）

《 人民日报 》（ 2019年01月17日 17 版）

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