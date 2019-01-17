约旦外交部1月15日发表声明说，约旦政府已同意联合国也门问题特使格里菲思希望将也门冲突双方下一轮和谈安排在约旦举行的请求，也门冲突双方将在下一轮和谈中讨论交换战俘的问题。与此同时，也门政府与胡塞武装的冲突仍在持续，尽管去年底双方达成了停火协议，但该协议的落实却面临重重阻碍。

格里菲思近日抵达也门首都萨那，与胡塞武装磋商落实也门政府和胡塞武装之前达成的包括停火在内的协议。格里菲思此行会见了胡塞武装领导人阿卜杜勒·马利克·胡塞，并与其商讨荷台达目前的局势，以及落实也门政府和胡塞武装上月在瑞典达成的包括停火在内的协议。连日来，也门政府和胡塞武装互相指责对方破坏停火协议。也门政府15日宣布捣毁一个与胡塞武装有关联的恐怖主义团伙，该团伙曾参与策划本月早些时候胡塞武装对政府军基地实施的无人机袭击。5日，也门政府军与胡塞武装在荷台达市南部地区爆发了激烈冲突。

去年12月13日，联合国主持的新一轮也门和谈在瑞典首都斯德哥尔摩结束。也门政府和胡塞武装谈判代表在涉及停火、战俘交换、荷台达控制权等重要议题上达成一致。尽管这一轮和谈取得了进展，但双方仍有诸多问题需要解决。格里菲思期望，也门政府和胡塞武装就最棘手的3个议题达成协议，即重新开放也门首都萨那机场、在红海城市荷台达停火以及挽救也门中央银行。这三者实际上构成了也门未来发展的生命线——萨那机场是空中生命线，荷台达港是海上生命线，中央银行是金融生命线。但目前，这些问题的解决方案仍没有谈拢。

分析人士认为，虽然双方均表示了诚意，然而双方的利益诉求相差很大，再加上外部势力的干涉，也门危机很难通过一次谈判解决，恢复和平的前景依旧暗淡。

也门政治评论员阿巴斯·达利亚认为，也门内部派别以及各方势力目前缺乏达成永久和平的诚意。萨那大学政治社会学教授阿勒萨拉希认为，也门重回和平依然任重道远，从胡塞武装和政府军来看，双方也不可能在原则问题上让步，而且原先谈妥的条件也会临时改变。

除了愈演愈烈的战火，经济萧条、社会不稳、极端势力趁势崛起等问题依然困扰着也门。埃及开罗大学政治学教授诺汉·谢赫在接受本报记者采访时说：“只有照顾到各方利益的最根本需要，和平才有可能实现，反之只有无限的战火与硝烟。”

（本报开罗1月15日电）

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《 人民日报 》（ 2019年01月17日 17 版）

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