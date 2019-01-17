英国“脱欧”前景愈加扑朔迷离（国际视点）

■议会压倒性的反对票令英国政府的威信遭受严重打击，有可能导致重新组阁甚至大选。

■欧盟敦促英国尽快“表明意图”，“到底想要什么”，因为“‘脱欧’所剩时日无多”。

■“没人知道真正可行的方案会是什么，也没人知道哪种方案能够获得足够多的支持”。

当地时间1月15日晚，在经过了5天的激烈辩论后，英国议会下院以432票反对、202票赞成的压倒性投票否决了去年11月英国政府与欧盟达成的“脱欧”协议。英国反对党工党随后向议会发起了对政府的不信任投票，投票将于当地时间16日晚举行。

英国舆论认为，无论英国政府是否能够在不信任投票中过关，整个“脱欧”进程都受到了严重干扰，15日的表决结果让英国“脱欧”前景变得愈加扑朔迷离，英国最终走向“无协议脱欧”的可能性也大大增加。

截然相反的诉求凸显了英国民意在“脱欧”问题上的分裂

在英国议会对“脱欧”协议投票前的15日午后，便陆续有民众聚集在伦敦威斯敏斯特议会大厦前，不少人还高举欧盟的旗帜，以及“停止脱欧”等标语，有人却挥舞着“脱欧就是脱欧”“不要二次公投”的字样。截然相反的诉求凸显了英国民意在“脱欧”问题上的分裂。

英国反对党工党、苏格兰民族党、自由民族党等党派在投票前均公开表示反对该协议。而英国首相特雷莎·梅所属的保守党中也有相当一部分议员反对协议中有关英国北爱尔兰边境问题的安排而投了反对票。英国议会下院原本定于去年12月11日对上述“脱欧”协议进行表决，但特雷莎·梅因担心协议无法通过才将投票推迟至今。

英国广播公司的报道称，从投票数量上来说，历史上赞成票数与反对票数相差100票以上的情形非常罕见，此次多达230票的票差更是打破了1924年英国执政党在下议院创造的最大票差166票的纪录。压倒性的反对票也令英国政府的威信遭受严重打击。

投票结果公布后，工党领袖杰里米·科尔宾随即向议会发起了对保守党政府的不信任投票。如果英国政府在信任投票中失败，则有可能导致重新组阁甚至重新大选。在3月底的“脱欧”大限渐近之时，特雷莎·梅的首相领导权再度遭受挑战，或引发英国国内政局动荡，加大通过新“脱欧”协议的难度。

欧盟重申不会与英国重新谈判，为“无协议脱欧”做最坏打算

“对于这个表决结果，我感到很遗憾。”欧盟委员会主席容克在投票结果公布后发表声明称，“已达成的‘脱欧’协议是英欧双方相互妥协的结果，是公平的，也是所能达成的最好协议。这一协议是保证英国有序‘脱欧’的唯一途径。”

有评论指出，容克的声明意味着，欧盟不会与英国就“脱欧”协议进行重新谈判。欧洲理事会主席图斯克此前也明确表示，欧盟不会和英国就“脱欧”协议展开新的谈判。在“脱欧”协议在英国议会下院遭到否决之后，法国总统马克龙强硬表示，欧盟不会做出让步来解决“英国内部政治问题”。

“这一投票结果加大了英国无序‘脱欧’的风险，尽管欧盟方面不希望看到这样的结果，但会为此做好应急准备”，容克敦促英国尽快“表明意图”，“到底想要什么”，因为“‘脱欧’所剩时日无多”。

据悉，欧盟和英国双方都在竭力争取避免“无协议脱欧”。欧盟一名高级官员向记者透露，“如果英国方面希望推迟‘脱欧’期限，欧盟会予以考虑。”欧盟已确认为推迟“脱欧”最后期限做好准备。一旦收到英国提出延长“脱欧”期限的请求，欧盟将举行特别峰会进行讨论。

与此同时，欧盟也在做着最坏的打算。为应对“无协议脱欧”带来的巨大冲击，欧盟前不久拟定了相关应急方案，涉及14大项内容，包括金融服务、航空运输和海关等可能发生严重混乱的领域。

“唯一可以确定的是，‘脱欧’的不确定性大大增加了”

英国媒体表示，在当前形势下，英国恐将面临重新大选、延迟“脱欧”、“二次公投”或是“无协议脱欧”的“四选一”结局，“唯一可以确定的是，‘脱欧’的不确定性大大增加了”。

英国天空电视台评论称，如果政府在16日的不信任投票中过关，短期内将不会重新举行大选。而如果英国政府希望与欧盟进行再次谈判，那么“脱欧”期限恐将延长。据英国《卫报》报道，一名欧盟官员称，如果特雷莎·梅保住首相位置并需要更多的时间来赢得议会的支持，那么技术上“脱欧”可以延期至今年7月。根据英国政府与欧盟之间的协议，英国将在2019年3月29日正式“脱欧”。

另一种可能性是英国政府同意就“脱欧”进行第二次公投，以平息部分人的不满。英国1月6日公布的一次民调显示，如果再次举行“脱欧”公投，约有46%的民众表示会选择“留欧”，39%的英国人选择“脱欧”。不过，再次举行公投需按照规定的法律程序进行，需要较长的准备时间，难以在3月29日前实现。

如果在正式“脱欧”日期前，英国与欧盟无法就“脱欧”问题达成新协议，英国将被迫进入“无协议脱欧”，这也是英欧双方都极力希望避免出现的结果。对英国而言，“无协议脱欧”将造成社会各界的混乱，一些涉及国计民生的部门将受到严重干扰，英国为此已经制定“无协议脱欧”预案，同时举行相关演练，应对最糟糕情况的发生。

英国伦敦政治经济学院欧洲研究所教授伊恩·贝格在接受本报记者采访时表示，“未来几天，英国政界各方都会寻求一种摆脱当前紧张事态的方法，但没人知道真正可行的方案会是什么，也没人知道哪种方案能够获得足够多的支持。”贝格说。

（本报伦敦、布鲁塞尔1月16日电）

《 人民日报 》（ 2019年01月17日 17 版）

(责编：岳弘彬、曹昆)