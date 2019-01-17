俄日和平条约谈判分歧难消

■领土争端的“根本分歧”难以解决，短期内俄日和平条约谈判取得重大进展的可能性较小

1月14日，俄罗斯外长拉夫罗夫与在俄访问的日本外务大臣河野太郎举行会谈后表示，南千岛群岛（日方称北方四岛）的主权问题“不容讨论”，南千岛群岛是俄罗斯领土，俄日双方在此问题上存在“根本分歧”。拉夫罗夫在16日召开的年度大型记者会上再次表态，希望日本承认二战结果，呼吁其根据联合国宪章行事。他同时表示，俄罗斯与日本离伙伴关系还很遥远。

分析人士认为，拉夫罗夫的强硬表态显示，俄方在领土问题上丝毫没有让步，日方希望在部分解决领土问题的基础上尽快与俄方缔结和平条约的计划或将遭遇挫折。这预示着，日本首相安倍晋三本月22日访俄时将在领土问题上面临严峻考验。

俄罗斯与日本在二战结束后一直未能签署和平条约。日本以1855年俄日签订的双边贸易边界条约为依据，要求归还南千岛群岛四个岛屿，并将归还四个岛屿作为签订和平条约的条件。但俄罗斯的立场是，南千岛群岛已根据二战结果并入苏联版图，俄方对其拥有无可争辩的主权。

去年11月，俄罗斯总统普京与安倍晋三在新加坡举行会晤，双方商定在1956年《苏日共同宣言》基础上加快和平条约谈判进程。这一声明被外界视为两国解决和平条约问题的转机。

然而，安倍今年1月初在电视台发表的讲话和日本一家报纸发表的文章让事态陡然变化。日方有关言论包括“向日方移交南千岛群岛需取得当地民众认同”“日方提议放弃向俄方索赔”“和平条约问题在2019年将迎来转折”等。俄罗斯副外长莫尔古洛夫在1月9日召见日本驻俄大使上月丰久，表示日方严重曲解了两国领导人此前就加快签署和平条约谈判进程所达成共识的实质，使两国民众对谈判内容产生误解。

俄日外长此次会谈，是两人作为两国领导人指定的谈判负责人在和平条约新谈判机制下的首次磋商。河野太郎访俄前，俄罗斯接连“出招”。1月10日，一份名为《关于日本方面向俄罗斯提出领土要求》的法律草案被提交给俄罗斯国家杜马审议。该法律草案规定，根据二战结果，在1943年《开罗宣言》、1945年《波茨坦公告》等文件基础上，南千岛群岛是俄罗斯不可分割的领土。1月11日，俄外交部发表声明，重申要求日本全面承认包括俄对南千岛群岛拥有主权在内的所有二战结果，并称这是双方进行和平条约谈判的重要条件。

俄罗斯科学院世界经济与国际关系研究所研究员克里斯蒂娜认为，俄日双方再次确认了他们对领土争端的立场，这些立场没有变化。这表明，不论是此次拉夫罗夫与河野太郎的会谈，还是本月下旬举行的普京与安倍的会晤，在和平条约谈判方面双方取得重大进展的可能性都较小。

（本报莫斯科1月16日电）

《 人民日报 》（ 2019年01月17日 17 版）

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