温州好“声音” 海外也畅听

“真没想到，西班牙的媒体应用上也能看到温州的信息！”近日，在西班牙工作的温州籍华侨陈果峰下载了一款手机应用，惊喜地看到了名为“温州文化”的专版内容。掏出手机，就能看到来自家乡最新的信息，让不少身处海外的温州人倍感方便和亲切。

浙江温州是著名的侨乡，在全球各地分布着上百万的温州籍华侨、华商。近年来，温州市以新闻“走出去”为桥梁，以文化“走出去”为载体，以民间友好交流为辅助，走出了一条具有本地特色的海外传播路径。

谈及海外交流，有两部电视剧不得不提——《温州一家人》《温州两家人》，这两部以温州地名构成剧名的电视剧讲述的是改革开放40年来温州人拼搏发展的故事。它们不仅在国内大火，近几年在韩国、法国、哈萨克斯坦、巴拿马等国播出后，也引发了强烈反响。近年来，温州着力推动本土优秀电视剧走向海外，提高了自身知名度。

不仅电视剧走出国门，温州侨联近年来组织的“亲情中华、传奇温州”艺术团也经常“走出去”，开展慰问演出。仅2018年，艺术团就来到荷兰、俄罗斯的4座城市。每到一地，温州民歌、瓯剧、鼓词、木偶剧等具有温州地方特色的节目登台，均受到当地群众的欢迎。

学说温州话、学做温州美食、和温州阿姨一起跳广场舞……只要打开法国华人卫视，人们就有机会看到这样一幕幕有趣的画面。2016年7月，温州广播电视传媒集团门户网站东海网的自制真人秀节目《阿达么么哒》正式登陆法国。节目中，这个在温州留学的外国学生带着摄像机走遍温州的大街小巷，在了解这里风土人情的同时，也向海外展现温州的历史文化。

做好海外传播，不仅要“走出去”，还要努力“走得好”。多年来，温州籍侨胞已在世界各地创办了40多家华文媒体。为降低媒体新闻采编成本，温州于2016年创建了市新闻文化信息共享平台。目前，平台已经入驻包括海外媒体在内的60多家媒体和机构，累计发稿1.3万条，在不同平台上传播1.5万篇次。通过“借船”出海，共享平台的触角已经延伸到法国、英国、美国等13个国家和地区。

如果说温州与国际电台的合作是“借船”出海，那么建立温州市海外传播基地就是“造船”出海。近年来，温州市建立海外传播中心、国际文化交流中心、侨务服务与跨境连线中心等传播平台，同时利用侨领、外籍人士、侨界知名人士的资源，组建了200人的海外传播官队伍，在40多个侨团成立联络站，上万名侨团会员都成为讲好温州故事的“代言人”。

《 人民日报 》（ 2019年01月17日 12 版）

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