白玛赤林率团出席亚太议会论坛第二十七届年会

新华社柬埔寨暹粒1月16日电 1月14日至16日，亚太议会论坛第二十七届年会在柬埔寨暹粒举行。21个亚太国家的议会代表团出席会议。全国人大常委会副委员长白玛赤林率团与会。

会议主题为“加强议会间合作，实现和平、安全和可持续发展”。白玛赤林发言表示，面对当今世界百年未有之变局，中国愿同亚太各国一道，牢固树立新安全观，维护地区和平稳定；促进经济一体化，打造亚太开放型经济；坚持以人为本，推动亚太可持续发展；丰富伙伴关系内涵，构筑亚太命运共同体。

会议就政治和安全、经济和贸易、地区合作等议题展开讨论并通过相关决议和联合公报。与会期间，白玛赤林分别会见了柬埔寨、俄罗斯和马来西亚等国议会领导人。

《 人民日报 》（ 2019年01月17日 03 版）

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