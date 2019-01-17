图①：一位非洲国家驻华使节正在拍摄展览图片。

图②：非洲国家驻华使节观看中欧班列线路图沙盘。

本报记者 暨佩娟摄

制图：郭 祥

■“非洲国家与中国同属发展中国家，在国家发展的某些阶段具有相似性，我们可以借鉴中国的成功经验，更好促进非洲的发展。”

■习近平主席的著作《摆脱贫困》中提到“扶贫先扶志”等理念，与此相似的一些做法正在卢旺达得到具体实施。

1月16日，在中非合作论坛中方后续行动委员会秘书处的组织下，40余名非洲国家驻华使节来到国家博物馆参观“伟大的变革——庆祝改革开放40周年大型展览”。

“经过改革开放40年，中国探索出一条成功的发展道路，非洲国家与中国同属发展中国家，在国家发展的某些阶段具有相似性，我们可以借鉴中国的成功经验，更好促进非洲的发展。”非盟常驻代表拉赫曼塔拉·默罕默德·奥斯曼对本报记者说。

“从物资短缺的时代走到今天，改革开放让中国人过上了体面的生活”

来到“壮美篇章”主题内容展区，在花坛的旁边是一尊雕像，18位农民围拢在一张小桌子前，正对着一张报纸进行讨论，表情栩栩如生——这是1978年安徽小岗村18位农民按下包产到户“红手印”的场景。

“中国创造性地实行了家庭联产承包责任制，调动农民的生产积极性，同时不断提高农业机械化和生产力水平，这为日后取得令人瞩目的脱贫成就奠定了坚实基础。”卢旺达驻华大使查尔斯·卡勇加说。

玻璃柜中展示的一张张布票、粮票、肉票，吸引了众人的目光。听到解说员介绍说，当年中国的生活物资全面短缺，人们需要凭票购买紧缺商品，驻华使节们心生触动。“这样的变化真是惊人，从物资短缺的时代走到今天，改革开放让中国人过上了体面的生活。”莱索托驻华大使馆临时代办马凯琦对本报记者说。

“中国领导人不仅关注城市的发展，更为改善农民生活投入了巨大精力”

中国农村贫困人口从1978年的7.7亿人减少到2017年的3046万人，中国对全球减贫贡献率超过70%。这组数据引发非洲国家驻华使节们思考：中国减贫成功的秘诀是什么？

布隆迪驻华大使马丁·姆巴祖穆蒂马说：“我知道，在中国，公务员需要走近民众，与他们一起商讨脱贫致富的方法，帮助提高农业技术，增加粮食产量。”

尼日利亚驻华大使巴巴·艾哈迈德·吉达认为，“中国领导人不仅关注城市的发展，更为改善农民生活投入了巨大精力。”

查尔斯·卡勇加告诉本报记者，习近平主席的著作《摆脱贫困》中提到“扶贫先扶志”等理念，与此相似的一些做法正在卢旺达得到具体实施，“卢旺达80%人口居住在农村。卢旺达政府正在向贫困人口传递自力更生、自给自足的理念，并向他们传授先进的生产技术，努力帮助更多人摆脱贫困”。

“通过这个展览，我了解到中国从哪里来，将往何处去”

从陆上交通到航空航天，从生物医疗到智能家居，“面向未来”展区是整个展览的点睛之笔。马丁·姆巴祖穆蒂马认为，高度重视科技投入是中国改革开放取得巨大成就的重要原因。

在肯尼亚蒙内铁路沙盘前，驻华使节们久久停留。这是以中国铁路标准设计、建设、运营的标轨铁路。“蒙内铁路为非洲国家的人员流动提供了极大便利，也显著降低了物流成本。希望非洲的铁路质量都能像中国帮助修建的蒙内铁路那样好。”马丁·姆巴祖穆蒂马说。

自1989年以来，几内亚比绍驻华大使马兰·桑布就一直在中国工作和生活，“能亲眼见证中国的发展历程，是我的幸运。中国拥有伟大的领导人，能把这样一个大国治理得井然有序，相当不易。”桑布说。

“通过这个展览，我了解到中国从哪里来，将往何处去。领导强有力，民众真心拥护，经过不懈奋斗，中国终将取得更大的成功。”马凯琦感叹说。

《 人民日报 》（ 2019年01月17日 03 版）

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