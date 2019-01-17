思想引领的历史性意义（钟声）

习近平主席在世界经济论坛2017年年会开幕式上的主旨演讲，是推动各方致力于引导好经济全球化走向、促进全球共同发展的时代强音，具有重要而深远的影响

再过几天，有“世界经济风向标”之称的世界经济论坛2019年年会将在瑞士小镇达沃斯举行。正值全球贸易受保护主义影响而增速下降、世界经济“阴云堆积”之时，年会以“全球化4.0：打造第四次工业革命时代的全球架构”为主题，再次体现对经济全球化走向的重视。无论是世界经济论坛创始人兼执行主席克劳斯·施瓦布1月15日所言“全球化4.0时代需要坚持‘以人为本’，同时兼具包容性和可持续性”，还是国际舆论针对当下逆全球化思潮所作分析，都说明了经济全球化发展需要方向引领的大命题。习近平主席在世界经济论坛2017年年会开幕式上的主旨演讲中所蕴含的深刻思想，愈见重要而深远的影响。

2017年1月17日，一个具有历史性意义的坐标。在经济全球化进程处在十字路口之时，习近平主席发表题为《共担时代责任 共促全球发展》的主旨演讲，敏锐把握全球增长动能不足、全球经济治理滞后、全球发展失衡这三大根本性矛盾，倡导打造富有活力的增长模式、开放共赢的合作模式、公正合理的治理模式、平衡普惠的发展模式，牢固树立人类命运共同体意识，携手努力、共同担当，同舟共济、共渡难关。这是推动各方致力于引导好经济全球化走向、促进全球共同发展的时代强音。

近年来，个别国家保护主义持续升温，一个重要原因就是经济全球化的不充分、不平衡发展，世界经济发展的成果没有惠及每一个人。“我们要讲求效率、注重公平，让不同国家、不同阶层、不同人群共享经济全球化的好处。这是我们这个时代的领导者应有的担当，更是各国人民对我们的期待。”习近平主席的讲话，对处理好当前世界经济面对的问题具有重要指导意义。

中国理念源自本国成功实践。改革开放的40年，正是中国顺应经济全球化大势的40年。中国以成功实践向世界证明，以开放促改革、促发展，是国家不断发展进步的重要法宝。中国是经济全球化的受益者、贡献者和推动者，积极推动构建开放型世界经济，促进区域合作和自由贸易区建设，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。

在过去的一年里，“扩大开放”成为中国发展的关键词之一。从积极主动扩大进口到自主降低关税总水平，从创造更有吸引力的投资到大幅度放宽市场准入，一系列扩大开放新举措落地生根，不断向世界释放发展红利。2018年，中国外贸进出口总值达30.51万亿元人民币，实际使用外资8856.1亿元人民币，均创下历史新高，折射出新时代扩大开放的新高度和新成绩。国际货币基金组织总裁拉加德评价说，中国扩大开放“为当今世界增加了确定性和希望”。“在当前贸易保护主义抬头的背景下，中国坚定深化改革、扩大开放，这种担当既是本国发展的保障，也为世界人民和平和幸福提供了中国机遇。”俄罗斯俄中分析中心主任谢尔盖·萨纳科耶夫的话，代表了很多人的心声。

全球发展，需要正确思想引领。时代责任，需要国际社会共担。第四次工业革命以指数级速度展开，重塑着人类社会的样貌，也重新定义着经济全球化的发展。施瓦布在其《第四次工业革命：转型的力量》一书中断言，中国“充分具备了成为时代先锋和全球领头羊的条件”。站在历史新起点，面对前所未有的机遇与挑战，世界期待中国发挥更多关键作用，期待引领经济全球化沿着正确方向前进的力量不断壮大。

《 人民日报 》（ 2019年01月17日 03 版）

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