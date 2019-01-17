不忘初心，保持定力，推动中美关系取得更大发展

国务委员兼外交部长王毅日前就中美建交40周年接受本报记者专访，采访全文如下。

记者：中美建交40年来，两国关系经历各种波折起伏，取得了历史性的发展，给我们带来哪些启示？

王毅：1979年1月1日中美建交，这是国际关系史上的一件大事，不仅翻开了中美关系的新篇章，同时也对世界格局的演变带来了深远影响。40年来，中美关系历经风雨，砥砺前行，取得了历史性发展。40年后的今天，中美已经成为彼此最大贸易伙伴和重要投资对象国，每天有超过1.4万人乘坐航班往返于太平洋两岸，两国每年人员往来超过530万人次。40年来，两国在双边、地区、全球层面各领域开展了富有成效的交流与合作。中美关系的发展不仅给两国人民带来了巨大利益，也有力促进了世界的和平、稳定、繁荣。

40年中美关系的发展历程给我们许多宝贵经验和启示，其中最重要的有以下几点：

一是要牢牢把握正确方向。正如习近平主席指出，中美有一千条理由把两国关系搞好，没有一条理由把两国关系搞坏，合作是双方的最佳选择。40年前，中美为了两国人民的利益和世界的和平、稳定、繁荣走到了一起。40年后的今天，尽管两国各自的情况以及国际形势都发生了变化，但双方仍应不忘初心、保持定力，不被一时一事所惑，不为一局一域所扰，共同推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系，在新的起点上更好造福两国人民和世界各国人民。

二是要始终坚持基本原则。中美三个联合公报和两国领导人达成的重要共识为双方处理中美关系提供了根本遵循，这些原则不仅没有过时，反而越来越成为确保两国关系健康稳定发展的重要政治保障。双方应认真落实好上述原则，在相互尊重的基础上拓展合作，在互利互惠的基础上管控分歧，确保两国关系大局不受到大的干扰。

三是要聚焦扩大合作。回望40年，中美关系从来都是与时俱进的。互利合作，永远是推进两国关系的主动力，也是抑制各种负面和消极因素最为有效的途径。40年后的今天，双方应适应新的现实，加强战略沟通，积极寻找和扩大利益交汇点，不断拓展合作的新领域，给两国人民带来更多的获得感。

四是要夯实友好纽带。“国之交在于民相亲”，两国人民的友谊始终是中美关系发展的源头活水。40年后的今天，双方要顺应时代潮流，响应人民呼声，鼓励和支持两国各界人士开展交流与合作，推动中美关系行稳致远。

记者：当前中美之间存在一些分歧和敏感问题，同时两国各领域交流合作仍不断推进。您认为双方应如何看待彼此的差异、妥善管控分歧？同时，两国可以在哪些方面进一步发掘潜力、不断扩大中美关系的积极面合作面？

王毅：中美社会制度、历史文化、现实国情不同，有着各自利益和关切，这是正常的。国与国之间有差异、有分歧甚至有矛盾，并不意味着一定要走向对立。关键是尊重彼此主权和领土完整，尊重彼此社会制度和发展道路，尊重彼此历史文化和国情差异。要坚持以建设性方式处理分歧和敏感问题，更要在求同存异的基础上努力聚同化异，确保中美关系不偏离正确轨道。

台湾问题始终是中美关系中最核心最敏感的问题。一个中国原则是中美关系的政治基础。妥善处理这个问题对确保中美关系顺利发展至关重要。美方应坚持一个中国原则，恪守中美三个联合公报，切实反对“台独”势力及其分裂活动，慎重处理涉台问题。在涉藏、涉疆等问题上，美方同样应尊重中国主权和领土完整，停止干涉别国内政的做法。

中美经贸摩擦备受世界关注。经贸合作的本质是互利共赢，依然是中美关系的压舱石和推进器。中美双方都有扩大经贸合作的意愿，应当有能力也有智慧推动达成一个彼此都能接受的方案。最近两国工作团队磋商取得积极进展，这再次说明，对话磋商才是解决问题的唯一正确办法。双方应继续按照两国元首达成的重要共识，相向而行，争取早日达成协议，给两国人民带来好消息，给世界各国吃下定心丸。

凡事都要看主流。中美共同利益远大于分歧，合作远大于摩擦。我们不能让矛盾分歧来定义当前的中美关系，更不能让偏见和误判来左右未来的中美关系。只有秉持发展的眼光、开放的胸襟、包容的态度，才能为两国关系开辟更广阔的空间。

在双边层面，双方要拓展在能源、农产品、基础设施建设等领域合作，彼此向对方提供更为开放、透明和规范的环境，把经贸合作潜力进一步发掘和调动出来；要加强两军、禁毒、执法、网络安全等领域合作，推动地方、人文、科技、体育、青年等领域交流。在地区层面，要保持在朝鲜半岛核、阿富汗等热点问题上的沟通协调，发挥中美1加1大于2的作用，为推动有关问题妥善解决贡献更大力量。在全球层面，要深化在反恐、防扩散、气候变化、国际维和、公共卫生等问题上的协调合作，为国际社会提供更多受欢迎的公共产品。

记者：中美关系早已超越双边范畴，事关世界和平、稳定与繁荣。展望未来，您认为中美应如何加强顶层设计，如何增进彼此互信，从而推动这一关系保持稳定发展并取得更大进展？

王毅：中美关系健康稳定发展，符合两国利益，顺应时代潮流，也是国际社会的普遍期待。

要把稳两国关系的方向盘。中美两国元首的战略沟通对两国关系具有极为重要的引领作用。双方应认真落实习近平主席和特朗普总统达成的重要共识，不断推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系。充分发挥中美4个高级别对话机制的作用，积极开展各层级各领域对话合作，把两国元首的共识切实转化为两国关系的务实成果，让双方民众得到更多实实在在的好处。

要做对战略互信的选择题。美方一些人对中国存在疑虑和猜忌，认为国强必霸，中国将来肯定会挑战或取代美国，这是一个严重的战略误判。中国坚持走和平发展道路，坚持互利共赢的开放战略，坚持与各国共同构建人类命运共同体。我们从来就没有什么“百年马拉松”的战略。中国不会成为美国，更无意取代美国。中美之间同其它国与国关系一样，会有竞争，但应是积极意义的竞争，符合规则的竞争。同时，中美之间更要有合作，坚持平等互利的合作，旨在惠及两国和世界的合作。双方应当加强联通而不是彼此脱钩，打开大门而不是设置壁垒，树立互利双赢的新理念，摒弃零和博弈的旧思维。

要做好合作与分歧的加减法。新形势下，中美合作的内涵和外延不断扩大，在双边领域和国际事务中都有着广泛合作需求和巨大合作潜力。双方应当始终聚焦务实合作，同时妥善管控分歧，不断为中美合作的一端加码，为分歧的一端减重。应当想办法让合作清单越来越长、问题清单越来越短。

要唱响中美友好的主旋律。惟以心相交，方成其久远。人民是历史的缔造者，也是两国关系的基石。中美关系要行稳致远，归根结底在于两国民众的理解、支持和参与。双方应为此创造良好社会和舆论氛围，不能任由一些人恶意攻击抹黑中美关系，毒化两国关系的社会基础。双方要共同讲好中美合作故事，更多释放积极正面信息，为中美关系发展提供强大的民意支持。

四十年光阴似箭，斗转星移。今天的中美关系又站在了新的起点，既更加成熟，也仍有困惑；既充满机遇，又面临挑战。在这样一个重要的历史时刻，双方应该端起望远镜，握好手中的舵盘，高扬合作的风帆，把中美关系这条巨轮驶向更加美好光明的彼岸，造福两国，兼济天下。

《 人民日报 》（ 2019年01月17日 03 版）

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