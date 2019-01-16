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文化进万家，翰墨香天下

中国文化进万家庆祝改革开放四十周年艺术回顾展举行

2019年01月16日09:20  来源：人民网
 

1月12日，由中国文化进万家工作委员会主办，北京中宣盛世国际书画院承办的中国文化进万家庆祝改革开放四十周年艺术回顾展在北京举行。展览展出了全国书画家创作的书画作品80余幅，大量来自在基层一线的书画家和文艺工作者创作的作品。展览作品内容丰富、语言质朴、画风清新、格调雅正，将健康向上的时代精神与广大群众获得感、成就感相贯通，达到思想性与艺术性的统一。

开幕式上，中央国家机关书法家协会副主席、北京市书协副主席丁嘉耕说，中国文化进万家工作委员会坚持走群众路线，坚持为千家万户送书画，为基层的书画家提供了广阔的舞台，让更多的基层一线的书画艺术活跃在京津冀地区。

中国文化进万家工作委员会主任武振江发言，改革开放以来，希望能够通过本次展览给大家一个交流学习的机会以及书画创作带来启示。中国文化进万家工作委员会成立八年以来，始终坚持把文化走基层，文化走群众路线作为努力的方向。2019年争取做到把富含传承传统文化气息的优秀艺术品，有时代感的艺术品，有创新性的艺术品推广给大家。

中央国家机关书法家协会常务副主席、国家审计署外事司原司长罗美富在致词中精辟阐述了“何谓文化”以及文化进万家的意义。活动还推选出“艺术改变生活·最受欢迎艺术家”、“艺术改变生活·德艺双馨艺术家”、“艺术改变生活·和合慈善艺术家”等荣誉，多位画家获此殊荣。

(责编：赵芮(实习生)、常红)
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