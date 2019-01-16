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中资企业海外安全风险评估报告：认知和防范海外安全风险

2019年01月16日09:23  来源：人民网
 

人民网讯 1月15日， 2018《中资企业海外安全风险评估报告》发布会暨中国产业海外发展协会年度颁奖礼在京举行。

外联部原副部长周力指出，中国面临的外部环境正在发生深刻变化，国际安全方面的挑战变得日益错综复杂。我国企业在境外收购技术、参与基础设施领域建设、进行生产布局的难度和风险都加大了。我们必须进一步增强紧迫性和主动性，把中资企业海外投资经营面临的新的挑战、压力与风险搞清楚，把工作做在前面。

中国产业海外发展协会胡卫平会长表示，今年将迎来新中国70华诞和第二届“一带一路”国际合作高峰论坛，相信有更加开放的新政和举措出台，也会有更多企业深度融入全球产业链和供应链，实现更大规模的国际合作。

保合安全首席专家郭长林、总装备部国际合作部原部长李武军少将、海外协会秘书长和振伟一起为《中资企业海外安全风险评估报告（2018年）》的发布揭幕。报告为海外中资企业多视角认知和防范安全风险，供给了极有说服力和可供借鉴的“保合样本”。

报告执行主编、保合安全高级专家王在邦向与会嘉宾和企业代表介绍了报告的研究方法和主要内容。该报告通过实证研究办法，指出中资企业去年在海外遭遇的安全风险呈现出如下的特点：一是刑事治安风险占比高，依然是我国企业及员工在海外面临的“常态性”安全风险，尤其在非洲、亚洲和拉美国家；二是政治风险和合规风险明显上升，主要是在欧洲和北美国家。在举行选举导致政权更迭的发展中国家，政策调整所带来的政治风险也明显增多。

北京大学国际关系学院教授翟崑、葛洲坝集团外贸公司董事长姜德华分别作为企业和学者代表，结合报告的内容，就企业安防现状与需求、安保企业的建设与服务等问题作了演讲。

会议期间，海外协会对2018年度在开展对外投资、国际产能合作等方面，紧紧围绕高质量发展和共建“一带一路”、勇于担当社会责任、做出积极贡献的国内一些相关企业，以及海外协会的优秀会员单位和精诚合作单位进行授牌颁奖。 

(责编：赵芮(实习生)、常红)
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