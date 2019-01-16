"中国知青城"三年后将亮相延川

记者近日获悉，《中国知青城田园综合体可行性研究报告》已获延川县行政审批服务局批复，正式立项。

据悉，中国知青城田园综合体项目位于延川县文安驿镇大梁家河片区前马沟与后马沟内，项目规划占地58.32公顷，估算总投资8.6亿元，计划三年时间建成。

中国知青城田园综合体以“知青文化为内涵，陕北民俗为特色，生态农业为基底，国家级田园综合体”为定位，以“一核、两轴、五片区”为空间布局（一核：中国知青城文化核；两轴：知青文化体验轴、田园生态产业轴；五片区：知青文化教育科普基地、知青创意产业区、农业产业园区、特色窑洞民宿区、生态度假康养区），打造以丘陵沟壑、森林、田园等自然景观为生活背景，以知青文化为主题，以休闲娱乐、文化体验、乡村休闲为核心功能的全时空、全身心、沉浸式的全国一流的知青文化田园综合体旅游目的地。建设知青文化和精神传承创新基地，树立全国知青文化新标杆，培育延安旅游新名片。

中国知青城项目总策划郭占斌表示，“中国知青城”之所以落地延川，是基于延川这片热土对知青文化的形成、知青文学的成就、知青精神的凝练都具有广泛的典型性、普遍性和代表性。延川自身有着丰富而优质的文化旅游资源：黄河奇观乾坤湾、千年古道文安驿、人气爆棚的梁家河…特别是近两三年来延川游客井喷式的涌来，为何留不住人?形不成消费?拉不动经济?是因为在大众的心智中对延川还没有形成旅游目的地的认知概念，中国知青城项目恰恰是培育延川旅游目的地的文化核，是打开游客心智资源的金钥匙，是承载知青文化资源的转换器。一句话，是撬动延川文化旅游的定海神针。毫无悬念，中国知青城项目可以说是全国性资源倾斜延川，国家级项目落户延川，长远发展造福延川的文旅好项目。

(责编：赵芮(实习生)、常红)