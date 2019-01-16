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实施“银龄安康行动”助力脱贫攻坚

2019年01月16日10:07  来源：人民网
 

为进一步加强老年人社会保障工作，提高老年人抵御风险能力，防治“因病致贫”、“因残致贫”现象的发生，安徽临泉县城东街道积极开展“银龄安康行动”，助力脱贫攻坚。

召开动员会。广大党员干部是每项工作的具体实施者，他们的重视程度决定着工作成效。动员大会号召全体干部，一定要提高政治站位，充分认识开展老年人意外伤害综合保险的重要意义，采取切实有效的措施，把这项惠民工程抓紧抓好抓出成效。

广泛宣传。通过微信公众号、微信群、QQ群、发放明白纸等手段进行广泛宣传，让全社会充分认识实施“银铃安康行动”的主要内容和给广大老年人带来的实惠及安全保障，重点宣传参保范围、参保内容、资金来源和参保程序，使老年人意外伤害保险方案家喻户晓，提高全社会参与的积极性。

上门服务。与扶贫大走访结合起来，对辖区60周岁以上的老年人进行摸排登记，会同中国人寿临泉支公司，开展多种形式的讲解和咨询服务，动员更多的老年人参加银龄安康保险。针对行动不便的老年人，街道民政办工作人员主动上门宣传保险政策，确保政策实施没有遗漏。针对生活困难的老年人，由政府出资购买，同时号召各社区开展“爱老敬老”活动，发动爱心企业、爱心人士为老年人购买意外伤害综合保险，弘扬中华传统美德，让“银铃安康行动”惠及更多老年人，切实保障老年人合法权益。

据了解，“银龄安康行动”是针对“年龄在60周岁以上老年人意外伤害综合保险”活动，以解决老人意外伤害保险为目的的公益性工程，保险期限为一年，意外伤害保额15000元/人，意外医疗保额6000元/人。可以有效缓解贫困人口，特别是老年人的医疗费用压力。（李广勤)

(责编：赵芮(实习生)、常红)
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