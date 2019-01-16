京津冀义诊志愿服务总队首站送医

1月12日、13日，星光志愿者协会京津冀义诊志愿服务总队到张家口市位于张北县东北部郝家营乡西高庙行政村为140多名留守老人开展义诊志愿服务。

西高庙村为贫困村，全村人口887人共401户，其中外出298户667人（包括在县城的），在村人口220人，多为留守老人，沉病、久病者居多，致贫原因多为疾病。

12日，《星光京津冀义诊1.0版》在义诊阶段部分由“导诊岗、就诊岗、观察带针岗、拍打经络与知识普及岗、病历收集岗”五个功能岗位组成。

李医生说“今天开启京津冀义诊服务队第一站，忙到很晚才离开！内心深受触动，处在城市里的我们，有很好的医疗条件，甚者更多的是过度医疗！而他们，很多疾病缠身，却默默忍受，血压高得离谱，却说只是头蒙，肩周炎很厉害，却说是肩膀不得劲，腰腿痛很厉害却只知道用止痛片！”

据悉，京津冀义诊志愿服务总队下一步将在北京、天津、河北以“三地四季”不间断，通过“四区五岗”的义诊模式铺开，围绕三个地方最需要的地方四季开展义诊义教工作。

星光志愿者协会成立于2007年以来，2009年加入北京市志愿服务联合会会员组织。从大型赛会、SOS儿童村的孤残儿童关爱、外来务工子女助学到龙潭湖街道失独老人到2018年开始建立义诊，都留下了好口碑。

(责编：赵芮(实习生)、常红)