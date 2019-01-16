人民网>>国际>>关注中国>>中国在世界眼中>>中国社会

京津冀义诊志愿服务总队首站送医

2019年01月16日13:26  来源：人民网
 
京津冀义诊志愿服务总队首站送医

1月12日、13日，星光志愿者协会京津冀义诊志愿服务总队到张家口市位于张北县东北部郝家营乡西高庙行政村为140多名留守老人开展义诊志愿服务。

西高庙村为贫困村，全村人口887人共401户，其中外出298户667人（包括在县城的），在村人口220人，多为留守老人，沉病、久病者居多，致贫原因多为疾病。

12日，《星光京津冀义诊1.0版》在义诊阶段部分由“导诊岗、就诊岗、观察带针岗、拍打经络与知识普及岗、病历收集岗”五个功能岗位组成。

李医生说“今天开启京津冀义诊服务队第一站，忙到很晚才离开！内心深受触动，处在城市里的我们，有很好的医疗条件，甚者更多的是过度医疗！而他们，很多疾病缠身，却默默忍受，血压高得离谱，却说只是头蒙，肩周炎很厉害，却说是肩膀不得劲，腰腿痛很厉害却只知道用止痛片！”

据悉，京津冀义诊志愿服务总队下一步将在北京、天津、河北以“三地四季”不间断，通过“四区五岗”的义诊模式铺开，围绕三个地方最需要的地方四季开展义诊义教工作。

星光志愿者协会成立于2007年以来，2009年加入北京市志愿服务联合会会员组织。从大型赛会、SOS儿童村的孤残儿童关爱、外来务工子女助学到龙潭湖街道失独老人到2018年开始建立义诊，都留下了好口碑。

(责编：赵芮(实习生)、常红)
人民日报客户端下载手机人民网
 

相关专题

深度阅读

不到一年四次会晤 中朝领导人都谈了什么？ 应中共中央总书记、国家主席习近平邀请，朝鲜劳动党委员长、国务委员会委员长金正恩2019年1月7日至10日对中国进行访问。不到一年中朝两国领导人进行四次会晤，其间，两国领导人都谈了什么？达成了哪些共识？中朝关系收获了哪些成果？ 【详细】

国际|国际观察|外媒关注

解码王毅新年首访非洲的“123456” 1月2日至6日，国务委员兼外交部长王毅应邀对埃塞俄比亚和非盟总部、布基纳法索、冈比亚、塞内加尔进行了正式访问。此行延续了20多年来中国外长每年首访都选择非洲的优良传统，表明了中方对发展中非关系的一贯高度重视。【详细】

国际|国际观察|外媒关注
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved