以色列去年一半跨境网购订单在阿里速卖通上产生

新华社耶路撒冷1月16日电（记者陈文仙）以色列邮政公司最新发布的数据显示，以色列2018年约一半跨境网购订单在阿里巴巴全球速卖通上产生。

数据显示，2018年阿里巴巴全球速卖通和亿贝公司是以色列最受欢迎的跨境电商平台。此外，亚马逊上的订单增幅最大。

数据还显示，2018年以色列跨境网购包裹数量达6500万个，比2017年增长7%。跨境网购包裹主要来自中国、美国和英国。

以色列邮政公司总裁丹·戈德斯坦表示，2018年跨境网购商品主要有服装和鞋、家庭用品、厨房配件、小工具、电子产品以及化妆品等。

(责编：袁昕(实习生)、徐祥丽)