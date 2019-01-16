外交部就加毒贩案答问：法律面前一律平等

人民网北京1月16日电 据外交部网站消息，外交部发言人华春莹主持16日例行记者会。记者会实录如下：

问：15日英国议会下院以202票赞成、432票反对的投票结果否决了英脱欧协议和英欧未来关系框架政治宣言。同日，反对党工党对政府发起不信任动议。请问中方对此有何评论？

答：中方高度关注英国脱欧问题，注意到英国国内及英欧之间围绕脱欧还存在一些分歧。我们认为，稳定、开放、发展的英国和欧盟符合各方利益，希望英国脱欧进程平稳、有序进行。中方推动中英、中欧关系并行发展的既定政策不会改变。

关于英国反对党对政府发起不信任动议，这是英国内政，我不作评论。

问：加拿大人谢伦伯格因走私毒品罪被大连市中级人民法院判处死刑后，加拿大领导人称中国“随意”作出死刑判决。加拿大外长弗里兰表示，死刑是不人道和不恰当的。但我们也注意到，有加拿大媒体报道，谢伦伯格早在2003年和2012年，就分别因持有毒品和贩卖毒品被加拿大法院判刑。同时，不少加拿大网民也认为，走私200多千克冰毒是非常严重的罪行，加拿大政府不该为了这么一个恶劣的毒贩挑起外交事端。中方对此有何评论？

答：我也注意到相关报道。从你刚才提问内容看，好像有些加拿大普通民众比加领导人更明事理。不知道加方领导人能否向本国民众解释清楚，222千克毒品会夺走多少人的生命？夺走多少个家庭的幸福？如果谢伦伯格因走私贩毒222千克被判死刑是不人道、不恰当的，那么让更多人被毒品夺走生命就是人道和恰当的吗？中国人对1840年鸦片战争后饱受毒品危害记忆犹新，我们不会允许任何国家的毒贩再来戕害中国人民的生命。如果谢伦伯格是在加拿大走私贩毒，加方怎么处理，我们不会在意。但此事发生在中国，就必须按照中国法律处理。

正如你提到不少加拿大网民认为的那样，中国司法机关的判决是正义的，而加方领导人有关表态显然是太随意了，这有损加拿大的形象和信誉。希望他们尊重法治，尊重中国的司法主权。

问：据彭博社报道，部分中国国企接到中方有关方面通知，要求他们目前尽量避免前往美国及其盟友国家，并要求如前往上述国家，需特别注意对所携带的电子设备采取保护措施。中方对此有何评论？

答：你提到的具体情况我不了解。但是大家从近期一系列报道中可以看到，的确有几个国家对中国公民入境采取了不太公平甚至出格的措施。这种情况下，如果有这样一个提醒，我认为是恰当的。

问：加拿大外交部已向中方请求对谢伦伯格走私毒品案“轻判”。请问中方愿不愿意听取加方请求，对谢“网开一面”？

答：你问中方愿不愿意听取加方请求，我不知道加方领导人认真听取了中方的严正立场了吗？谢走私贩毒案的事实、情节和严重程度是清楚的。你也知道毒品犯罪是世界公认的严重罪行，社会危害极大，各国都予以严厉打击。法律面前一律平等，这是真正的法治精神。加方一直说自己是法治国家，希望加方能够真正用行动体现对法治的尊重。

追问：加方提出“轻判”的具体要求是不判谢死刑，请问中方会同意加方这个请求吗？

答：中国是法治国家。根据中国宪法规定，人民法院、人民检察院依照法律规定独立行使审判权、检察权，不会受到行政机关干涉。

问：据了解朝鲜官员金英哲明天将途经北京前往美国，请问中方能否证实？如是，中方会与其会见吗？

答：我理解他是过境北京。我目前没有听说有会见安排。

问：加拿大总理昨日称，中方“随意”执法。近日，澳大利亚代理外长也就此声明称，谢伦伯格案不适用死刑，中方不应如此快速断案。中国担不担心国际社会的反对声音？

答：我可以非常明确地告诉你，我们一点都不担心。你刚才提到澳大利亚，我想在这个问题上，加拿大的盟友用十个手指头都可以数得出来，它们根本代表不了国际社会。对于走私贩毒这样社会危害性极大的严重罪行，我想国际社会的共识是严厉打击惩处。作为加拿大媒体，你们应该知道加民众的意见也要求政府予以严厉打击，这才是对人民生命的珍视、尊重和保护。

至于你说到澳大利亚方面有关官员就中方审判谢案的表态，我觉得非常奇怪，这跟澳大利亚有任何关系吗？根据中方有关法院公布的情况，谢伦伯格所走私的这批200多公斤毒品，原计划要运往澳大利亚，难道澳大利亚方面愿意看到这批毒品流入澳大利亚去危害澳大利亚民众吗？你可以请澳大利亚这位官员对他的人民说清楚，他是不是想让这批毒品流到他自己的国家去呢？

我昨天已经表明了中方的明确立场，加方领导人用“随意”这个词来描述谢伦伯格案在中国的审判情况，是极不负责任的。实际上，加方领导人有关表态才展示了什么是随意，缺乏最起码的法治精神。

我建议你再看一下大连市中级人民法院有关负责人接受媒体采访的内容。谢伦伯格案件办理过程严格依照了《刑事诉讼法》的有关规定，履行了相关法律程序，不存在任何程序违法之处。本次庭审程序中，大连中院依法保障了辩护律师阅卷等权利。法院立案、组成合议庭、履行送达、告知及开庭时间地点等环节均符合《刑事诉讼法》关于期限的规定。

问：据报道，刘鹤副总理将于1月30日至31日赴美进行中美经贸磋商。你能否证实？

答：中国商务部发言人之前多次介绍了有关中美经贸磋商下一步安排。目前双方正在保持密切联系。有一点很清楚，就是双方都在积极落实两国元首会晤达成的重要共识，为推动通过经贸磋商达成互利共赢的协议作出积极努力。

问：美国国防情报局发表中国军力报告，称中国以“武力收复台湾”作为军事现代化的主要动力，还表示中国已迅速建立了一支具有强大杀伤力的军队来覆盖海陆空、太空和信息等领域，以便让中方将自己的意志强加于所在区域或更远地区。请问中方对此有何回应？

答：我们注意到美国国防部刚刚发表《中国全球扩张对美防务影响评估报告》以及你提到的美国防情报局刚刚发表的这个报告。我们还需要时间做深入认真研究，但我可以先给你一个初步回应：

美方有关报告罔顾事实，充满冷战思维和零和博弈思想，对中国的发展道路、战略意图和国防建设妄加猜测和评论，其中有些无端指责非常荒谬，极不专业，中方对此坚决反对。我们认为，中美两军发展健康稳定的关系对中美两国有利，对世界有利。希望美军方理性、客观和正确看待中国发展，以实际行动维护中美两国和两军关系大局。

我也想再特别强调几点：

第一，中国坚持走和平发展道路。中国自力更生地发展与自身实力相适应的国防力量，是为了更好地维护自身的主权、安全和发展利益，更好地维护世界和地区的和平与稳定。

第二，中国是遵守国际和地区规则的模范。我们主张通过遵守规则而不是运用武器维护利益。实际上正如大家所看到的，即便像美国这样拥有超强军力的超级大国，也无法为所欲为。我们希望美方同样尊重和遵守国际规则，而不是为发展更多杀伤性力量以获取更多军力优势寻找甚至制造各种借口。

第三，台湾问题是中国内政。正如习近平总书记在《告台湾同胞书》发表40周年纪念会上重要讲话中指出的，我们愿为和平统一创造广阔空间，愿以最大诚意、尽最大努力争取和平统一前景，但绝不会为各种形式的台独分裂活动留下任何空间。我们敦促美方恪守一个中国政策，以实际行动维护中美关系大局和台海和平稳定。

第四，我还要提醒美方有些人，和平与发展是当今世界的时代潮流，是各国人民的共同愿望。美方有些人如果不抬头仰望星空，而只顾低头寻找陷阱，甚至热衷挖坑，到头来可能就会掉进自己挖的坑里。

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