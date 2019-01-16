英国议会否决“脱欧”协议 欧盟敦促英国尽快明确下一步举措

人民网讯 据美国有线电视新闻网报道，当地时间15日，在8天的辩论中进行了200次演讲后，英国下议院就此前英国政府与欧盟达成的“脱欧”协议进行投票表决，以432票反对、202票支持的投票结果否决了“脱欧”协议。首相特雷莎·梅面临着严重的政治危机。

反对党工党立即发起了对政府的不信任动议，希望利用这个时机强行举行大选。工党领袖杰里米·科尔宾称：政府这次失败是“灾难性的”，下议院不信任投票将对本届政府去留作出决定。特雷莎·梅表示将留出时间让下议院在16日就该动议进行辩论，但仍敦促议会倾听公投脱欧的那部分英国公民的意见。

当下事件进展如何？

如果特雷莎·梅在不信任投票中落败，进行大选的可能性就更大。不过，梅表示，如果她胜出，她将用两个阶段的程序来打破僵局。首先，她提出与议会进行跨党派会谈。她承诺，政府将以“建设性”态度对待这些会谈。之后，如果达成共识，她将向欧盟提出修订计划。

支持特雷莎·梅政府的北爱尔兰民主统一党表示，英国议会的行为符合整个英国的最佳利益，虽然有些人可能希望利用这次机会来满足政治野心，但我们会给政府空间，争取一个更好的结果。

或许梅会在不信任投票中获胜。但时间所剩无多，据此前协议，英国将于3月29日脱欧。

欧洲的反应

投票结束后不久，欧洲理事会主席唐纳德·图斯克敦促英国政府“尽快明确下一步举措”。

图斯克在声明中称：欧盟将为英国脱欧的所有结果做好准备，包括“无协议硬脱欧”。他还在推特上指出，英国也可以单方面宣称不再脱欧。

英国脱欧是如何演变于此的？

15日晚上的投票是英国内部谈判两年多的结果，此前在2016年，英国以51.9%的投票率选择脱欧。

英国在欧盟45年，脱欧并不像脱欧派声称的那么简单，尤其是涉及到有争议的北爱尔兰和爱尔兰共和国之间的边境问题，这一直是英国脱欧协议的一个矛盾点。

特蕾莎·梅在投票中的失败似乎不可避免。议会原定于12月就她的协议进行表决，但后来这一过程出现了混乱。最大的挑战来自于保守党党内支持英国脱欧的强硬派议员，他们反对过于温和地脱欧。

目前还没有办法结束混乱的局面。即使能在议会达成共识，也不能保证欧盟会同意重新谈判。如果无法达成协议，英国硬脱欧，政府有可能会崩溃。另一种可能是，议会进行第二次公投，或者彻底废弃脱欧计划。

唯一可以肯定的是，距离英国原定脱欧时间仅剩73天，英国很快就会知道将何去何从。（赵艳）

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