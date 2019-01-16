2018“创响中国”总结成果：双创也需因地制宜

人民网北京1月16日电 由中国科协企业工作办公室、国家发展改革委高技术司主办的2018年“创响中国”系列活动总结暨成果展示活动昨日在京举行，活动同时在深圳、上海、成都设立三个视频分会场。

国家发展改革委副秘书长任志武，中国科协党组成员、书记处书记宋军出席活动并就2018年“创响中国”系列活动作了总体介绍，系统梳理了2018年“创响中国”活动成效和经验做法，对2019年“创响中国”活动提出初步考虑与建议。北京市海淀区、上海杨浦区、贵州省遵义市汇川区、陕西省西咸新区等四个重点站代表也在会议上交流了典型经验和做法。

如何通过“创响中国”系列活动的开展，宣传创新发展政策，交流创新发展经验，完善创新发展生态，为推动创新引领的高质量发展营造了良好社会氛围，产生更为实际的社会效应，需要从区域实际需求出发想对策。对此，保定国家高新区管委会经发局发改处处长马晓玫讲述了保定高新区的创新故事，“其实保定高新区本身跟其他的一线城市确实是有一定差距的，所以在推动创新创业的过程当中，我们是立足于我们本身的实际情况去查漏补缺，制定一系列适合我们自身的政策，包括今年出台了两部推动吸引高层次人才和博士的政策，以及我们国家双创示范基地的鼓励性的一个政策。”

为什么要推动高级人才政策？在马晓玫看来，保定高新区它地处京津冀的中间的三角腹地，面对三个大型城市的“虹吸效应”，人才容易形成外流，因此高新区2018年特别出台了吸引高层次人才的政策，同时还配建了专家公寓和人才中心等等，因地制宜从实际的需求出发。

据了解，2018年“创响中国”系列活动成果颇丰，全国120家双创示范基地积极举办“创响中国”系列活动，累计举办活动约2400场，直接参与人数100万，主要媒体报道约36000篇，“创响中国”活动已成为继“全国双创活动周”之后的重要创新创业活动品牌。（记者 魏艳 实习生 杨泽英）

(责编：袁勃)