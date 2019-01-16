澳大利亚再遭热浪袭击 极端天气将持续一周

人民网讯 据美国有线电视新闻网报道，1月15日，澳大利亚遭遇了一个多月以来的第二次极端天气，气温高出平均气温12摄氏度。

上周末，澳大利亚气温超过了40摄氏度，天气预报显示，澳大利亚的8个州及地区都将受到持续热浪的影响，极端天气将持续一周。

澳大利亚气象局在社交媒体上告诉公众，“多关注家人及朋友，注意防暑，听取当地卫生部门的建议。”

就在两周前，圣诞节后的酷暑导致至少三个州发布了严重或极端火灾预警，酷暑还加重了澳大利亚各地的干旱程度。

位于澳大利亚西北部的马布尔巴镇，已经连续22天气温超过40摄氏度，一度接近50摄氏度。

高温也对野生动植物造成了极大威胁，在墨累-达令河东南部流域，超过一百万条死鱼被冲上河岸。据当地媒体报道，新南威尔士州工业部长尼尔·布莱尔（Niall Blair）表示，随着气温持续上升，预计未来几天将有更多海洋生物死亡。

但环保人士认为，鱼类大量死亡是州政府及联邦政府对河流系统管理不善所致，农民大规模耗水使得鱼类几乎无法生存。

预计未来几天，热浪将继续袭击澳大利亚东南部，包括悉尼和新南威尔士州的其他地区。

根据气象局预测，至本周五，这一增温趋势将减缓。

近些年，澳大利亚全年气温普遍较高，据气象局发布的报告显示，2018年是澳大利亚有记录以来的第三个最热年份，降雨量比平均水平低11%。（袁昕）

(责编：燕勐、杨牧)