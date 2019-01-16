巴勒斯坦接替埃及出任“77国集团和中国”主席国

“77国集团和中国”权力交接仪式15日在纽约联合国总部举行，埃及外长舒凯里将该机构2019年议事槌交给巴勒斯坦总统阿巴斯。

阿巴斯说：“我今天很高兴代表巴勒斯坦人民和巴勒斯坦国接任77国集团主席一职。巴勒斯坦将以最谦卑、最真诚和献身精神承担这一重大责任。”

联合国秘书长古特雷斯在交接仪式上说，“77国集团和中国”2018年展现了强大的领导力，再次证明该机构本身就是一支核心力量，也佐证了多边主义是应对我们共同挑战唯一途径的理念。

2018年9月，巴勒斯坦在“77国集团和中国”外长会议上被正式选举为该机构2019年年度主席国。同年10月，联大通过决议，确保巴勒斯坦在担任主席国期间能够顺利履职，包括代表“77国集团和中国”发表声明等。

2012年，联大通过决议，给予巴勒斯坦联合国观察员国地位。阿巴斯2018年在联大一般性辩论发言时敦促各国支持巴勒斯坦提升其国际地位的要求，呼吁尚未承认巴勒斯坦国合法地位的国家尽快采取行动，并允许巴勒斯坦代表“77国集团和中国”履行责任。

77国集团成立于1964年，是由发展中国家组成的政府间国际组织，旨在加强团结合作以加速发展中国家经济社会发展进程。中国不是77国集团成员，但一贯支持该组织正义主张和合理要求。自上世纪90年代以来，中国同77国集团关系在原有基础上有了较大发展，通过“77国集团和中国”这一机制开展协调与合作。（记者王建刚）

(责编：袁昕(实习生)、樊海旭)