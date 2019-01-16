旧金山“欢乐春节”系列活动启动 庆中美建交40周年

中国驻旧金山总领事馆1月15日举办2019年“欢乐春节”新闻发布会，介绍在春节期间美国的文化庆祝活动

人民网旧金山1月15日电（邓圩 宫欣）中国驻旧金山总领事馆15日下午举行2019“欢乐春节”新闻发布会。作为中国与美西地区文化交流的重头戏和美西各州的国际化节日，2019年“欢乐春节”将于1月上旬至3月上旬在美西地区陆续展开数十场活动。届时，中国艺术家代表团、“一带一路”中国太极文化世界行代表团、河南艺术团、贵州艺术团、北京当代艺术剧院、《牡丹亭音乐传奇》剧组、中国残疾人艺术团、西安“铜乐·同乐”打击乐团 & 西安超级联盟SUD舞蹈团以及“欢乐春节·上海文化周”等文化、体育、影视项目将深入北加州、华盛顿州、内华达州、俄勒冈州的主要城市开展交流，展示中国当代和传统优秀文化艺术，与美国民众分享中国春节的喜庆和欢乐。

文化参赞肖夏勇在发布会上表示，“欢乐春节”已成为中国文化走向世界的一张特殊名片，是不同文明交流沟通的一座坚实桥梁，是展示中华文化独特魅力的一个重要平台。

肖夏勇在发布会上说明了活动总体情况，并介绍了2019年“欢乐春节”活动四个鲜明的特点。

一是“欢乐春节”分享了中国春节文化的丰富内涵。旧金山交响乐团将连续19年举办中国新年音乐会；NBA金州勇士队1月31日对阵费城76人队的比赛现场将举办庆祝中国春节活动，再秀中文球衣和“欢乐春节”标识。旧金山亚洲艺术博物馆、旧金山图书馆延续多年传统举办多种形式的庆祝中国春节活动。作为上海市和旧金山友城文化交流的重要内容，“欢乐春节·上海文化周”将推出上海广播电视电影周、《旋转吧未来》中美青少年乒乓交流真人秀旧金山选拔等系列活动。北京当代艺术剧院、中国残疾人艺术团、《牡丹亭音乐传奇》剧组将与美国艺术经纪公司合作，在萨克拉门托、波特兰、西雅图、拉斯维加斯等地进行商业巡演。

二是“欢乐春节”与海外侨胞共享新春的美好祝福。河南艺术团、旧金山华星艺术团将参加旧金山中华总商会举办的旧金山中国农历新年花车大巡游和新春街会，同时河南艺术团和美国爱闪亮基金会等团体、学校合作，继续走进博物馆、中小学校开展“春演进校园”活动，贴近青少年群体推广中国传统艺术。贵州艺术团将赴波特兰、拉斯维加斯举办“欢乐春节”晚会演出，并参加拉斯维加斯中国春节庆祝活动，中国艺术家代表团旧金山慰问演出和“一带一路”中国太极文化世界行代表团太极大师的精彩展示推广活动，将为海外侨胞带来祖籍国新春的祝福，带动春节盛典走向高潮。

三是“欢乐春节”参与度更高、覆盖面更广。去年8月，加州议会通过SB892法案并经前州长布朗签署成为法律，正式将农历新年确定为加州法定节日。今年春节期间领区各个华人社团、高科技企业、华文媒体以及各高校学联会、孔子学院等组织的春节联欢活动，都将成为各族裔欢度新春的盛会，无疑拓展了“欢乐春节”的受众面和覆盖面。

四是“欢乐春节”日益成为中美友好的“润滑剂”。40年前中美建交掀开了中美关系新的一页。40年后中美关系再出发，双方更应秉持开放的胸襟，顺应两国人民加强交流合作的愿望，积极扩大社会、文化等各领域的交流与合作，进一步夯实中美友好关系的民意和社会基础。特别是在春节欢庆活动中，我们将发现中美两国民众拥有许多共同的情感和价值追求，包括对家庭的重视、对美好生活的向往和对民族优秀文化艺术的珍视。

中国春节体现了全世界中国人对中华优秀传统价值理念的坚守。仅去年春节，中国一大批高水准“欢乐春节”项目就在全球超过130个国家和地区的400多座城市陆续展开，传递来自中国的新春问候，国外受众对于中国春节文化的认同日渐深入，春节也成为了联系海内外侨胞重要的情感纽带。

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