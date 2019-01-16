俄防长通报今年俄军五大建设任务

俄罗斯国防部长绍伊古15日在位于莫斯科的国家防御指挥中心，与俄不同地区的部队高级指挥员举行视频会议，传达俄总统普京批准的今年军队建设任务。

据俄国防部网站消息，绍伊古指出俄军今年需完成5大建设任务。首先加强战略核力量的战斗力：用突防能力强大的“亚尔斯”洲际弹道导弹再装备4个团，并开始部署“先锋”高超音速导弹团；俄空天军对携有战略导弹的图-160和图-95MS型远程轰炸机完成升级改造；第一艘配备“圆锤”潜射洲际弹道导弹的“北风之神－A”级战略核潜艇“弗拉基米尔大公”号也将入列俄海军舰队。

其次，在装备更新和国防采购方面，俄今年将斥资1.44万亿卢布（1元人民币约合9.9卢布）落实装备采购计划，其中约71%的资金用于批量购买新式武器装备。到今年年底，俄军现代化武器装备比重须达67%。

第三，俄军将进一步提高作战训练质量。俄军全年训练演习计划包括代号“中央-2019”的俄战略司令部作战推演、代号“雷霆”的俄战略核力量演习、俄与白俄罗斯部队参加的“联盟之盾-2019”联合演习等。

第四，俄军必须继续完善指挥、通信、侦查和电子战系统，在收集、传递、处置情报方面逐步采用各类新标准。

俄还将积极开展与集体安全条约组织成员国和盟友的军事合作，重点举办“军队-2019”国际军事技术论坛和“国际军事比赛-2019”。

近年来，俄不断加快军队现代化建设，重点进行武器装备现代化升级。根据俄军换装计划，2020年俄各军种现代化武器装备比重将不低于70%，个别部队将达到100%。（记者栾海）

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