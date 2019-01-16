陈凤英：当前中国是世界经济增长的第一贡献者

人民网北京1月15日电 中国记协15日上午举办新闻茶座，以“展望2019年世界经济”为主题，邀请中国现代国际关系研究院世界经济研究所前所长、研究员陈凤英就该主题与外国驻京记者、驻华使馆新闻官、港澳台记者和内地记者进行交流。

陈凤英对2018年的经济情况进行了介绍，并对2019年的经济形势进行了展望。2018年，世界经济经历了高度不稳定的环境变化，但仍实现了3.7%的增长。她认为，2019年世界经济依然会保持增长的趋势。

陈凤英表示，2019年中美两国经济的发展趋势是关键。根据国际货币基金组织的初步计算，中美两国对世界经济增长的贡献率合计为51%。只要中美两个国家的经济不出大问题，世界经济就不会出问题。

陈凤英指出，由于新兴市场的外部环境没有2018年严峻，2019年的世界经济会相对稳定。首先，中美双方经过90天的磋商将取得阶段性新进展。二是美国宏观政策的调整以及美联储加息25个基点将美股回调，将使新兴市场的外部环境相对趋于稳定。三是中国经济由量变转向质变发展。这些因素都会帮助缓解世界经济的险峻形势，推动2019年的经济发展。

陈凤英指出，当前中国是世界经济增长的第一贡献者，而亚洲对世界经济增长的贡献一直占半壁江山，全球经济重心正在从大西洋向太平洋加速转移。在整个中华民族伟大复兴进程中，需要我们用智慧、定力、实力、能力去应对所有难以避免的博弈。

针对中国是否会面临新一轮经济危机的提问，陈凤英的答案是不会。她认为，中国经济一直采用的是问题导向型发展模式。2018年，中国经济一直处理艰难转型中，稳中有变、变中有忧，经济面临下行压力。如果中国打赢防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治“三大攻坚战”，真正构建创新型国家，完全可以避免“中等收入陷阱”。（崔越）

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