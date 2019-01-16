法国总统正式启动全国辩论以凝聚改革共识

法国总统马克龙15日在法国西北部厄尔省正式启动将持续两个月的全国辩论，以凝聚法国社会对推进改革的共识。

据法国总统府消息，马克龙在厄尔省和来自诺曼底大区的数百名市长就公务员体制改革、税收改革、财政支出等多个议题进行了长达约7小时的探讨，以这种形式开启全国辩论。

马克龙表示，他注意到法国在地域、经济和民主等多方面存在“断层”，此次全国辩论没有“禁区”，任何话题都可以讨论。

马克龙说，他拒绝暴力和煽动民众情绪的行为，并强调民主公投不能解决所有问题。

马克龙13日晚就开展全国辩论向法国民众发表公开信，提出四方面议题：税务和财政支出、公共机构改革、能源转型、公民身份和民主建设。

法国政府网站资料显示，此次全国辩论将从1月15日持续至3月15日，法国民众可以在开设的辩论点进行辩论，也可以到专门的网站上发表意见。在全国辩论后期，法国各大区还将抽签选取公民代表，召开会议就辩论观点进行交流。

马克龙日前表示，他将于4月在这场全国辩论所得出的结论基础上做出决策。

2018年11月中旬以来，法国发生旷日持久的“黄马甲”示威运动，马克龙推行的改革受到重创。分析人士认为，“黄马甲”运动暴露出法国社会各阶层之间隔阂较深、互相缺乏理解和信任的深层问题。马克龙此次启动全国辩论，旨在重建法国“国家契约”、凝聚改革共识。

法国民调公司艾拉贝15日发布的最新民调显示，40%的受访者表示愿意参加这场全国辩论，但只有三分之一的受访者认为全国辩论可以使法国走出当前的困境。（记者韩冰）

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